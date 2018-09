TV-zenders zijn bang voor Netflix, bieden F1 gratis aan

Je moet wat om een zwaar verouderd medium in stand te houden.

Vroeger was het leven zo simpel. Op zondag keek je naar Formule 1 via RTL5. Olav Mol deed verslag en met de regie kon hij de reclames regelen. Dus bij een safety car periode of een saai moment tijdens de race gingen ze er even uit. Reclame kan hinderlijk zijn, maar het zorgde er wél voor dat je de races gratis kon bekijken. Die optie heb je niet meer in Nederland, helaas.

In Duitsland kun je nog wel gratis een F1-race bekijken. Maar ze doen het wel op een andere manier. Tijdens opvolgende herhalingen van documentaires over Duitse biermerken, kun je korte fragmenten van live F1-races volgen. Dat betekent dat je alle crashes, pitstops, inhaalmomenten en dergelijke mist, maar je weet wel alles over Krombacher Pilsner (Eine Perle Der Natuur) en Warsteiner (Eine Königin unter den Bieren).

In Engeland is de sport nog groter dan in Duitsland en Nederland. Daar kun je de Formule 1 volgen via Channel 4 (met o.a. Alex Jones, David Coulthard en Eddie Jordan) en via SkyTV (met o.a. Martin Brundle, Simon Lazenby, Ted Kravitz en David Croft). Bij beide zenders is het prettig kijken. Natuurlijk zijn ze behoorlijk voor Lewis Hamilton (terwijl de Nederlandse deskundigen een wat meer neutrale houding aannemen). Het niveau is bij Sky en Channel 4 erg hoog. Als je een Formule 1 team hebt gerund of F1 race hebt gewonnen, telt dat wel mee in de beleving voor de kijker. Het is toch wat anders dan dat je bevriend bent geweest met Herman Brood of bij Radio Veronica hebt gewerkt.

SkyTV en Channel 4 hebben besloten om samen te gaan werken. Het eerste wapenfeit is bij de GP van Silverstone. Deze gaat door beide kanalen gratis en voor niets uitgezonden worden. Enige jaren gelden was een dergelijke samenwerking nog onmogelijk. De twee kanalen zijn immers grote concurrenten van elkaar. Beide zien echter ook in dat streaming-diensten als Netflix en Amazon Prime enorm toenemen in populariteit. Daarmee hebben Channel 4 en SkyTV een gedeelde vijand.

De samenwerking tussen Channel 4 en SkyTV gaat verder dan Formule 1. Zo kun je bepaalde series van Sky nu ook op Channel 4 zien en vice versa. Of de dienst ook in Nederland verkrijgbaar wordt, is onbekend.