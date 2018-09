Lease maar: Peugeot 508 of Renault Talisman

Een Franse diesel met een automaat. Dat was ooit het summum van magnifiek kilometers vreten.

Voor een heel lange tijd was het dé auto voor comfortabel en stijlvol transport. Een grote Franse middenklasse met dieselmotor. In de jaren ’80 en ’90 waren ze er meester in. Denk aan auto’s als de Peugeot 405, Citroen BX of Renault 21. Auto’s met lange veerwegen zonder week te zijn. Comfortabele stoelen met fraaie velours bekleding. Daarbij een standaarduitrusting waar ze in Duitsland een puntje aan konden zuigen.

De Duitse diesels zijn op dit moment iets populairder, maar waren destijds niet echt een goede aanbieding als je ze nieuw wilde kopen: een schrale standaarduitrusting in combinatie met een ongezellig interieur en gemiddelde rijeigenschappen. Het was bijna een vorm van zelfkastijding met zo’n zelfontbrander onder de kap. De oude PSA 2.1dT dieselmotor was zo smeuïg als een paar potten Calvé Pindakaas. De fluitende turbo en uiterst soepele loop deden de rest. Zo efficiënt en krachtig als de Duitse diesels waren de Franse diesels niet, maar in de omgang waren ze erg fijn. Daarom voor deze editie van Lease-Maar vergelijken we twee Franse berlines met een dieselmotor. Gewoon, nu het nog kan. Citroen maakt ze niet meer, dus we vergelijken vandaag de nieuwe Peugeot 508 met de Renault Talisman, die al 3 jaartjes meeloopt. We hebben ditmaal gekozen voor een eenvoudige motor in combinatie met de op één na soberste uitvoering. Omdat het om een Franse auto gaat, hebben we wél gekozen voor een automaat. Zijn dat de vergeten leasetoppers? In onderstaande tabel kun je zien hoe de de verhoudingen liggen:

Merk: Peugeot Renault Type: 508 Talisman Uitvoering: Allure BlueHDI 130 Aut. dCi 130 Intens Catalogusprijs: € 43.740 € 41.790 Fiscale prijs: € 42.750 € 40.800 Leasetarief: € 870 € 885 Vermogen: 130 pk bij 3.750 tpm 130 pk bij 4.000 tpm Koppel: 300 Nm bij 1.750 tpm 320 Nm bi 1.750 tpm Topsnelheid: 208 km/u 205 km/u 0-100 km/u: 9,9 sec. 10,8 sec. Verbruik: 1 op 27,0 1 op 22,7 CO2 uitstoot: 98 gr/km 115 gr/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 40.000 km. De prijzen zijn een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De prijzen zijn exclusief BTW.

Wat ons opvalt

Het zijn geen crossovers! Op dit moment is dat autotype veel populairder. Zowel Peugeot (5008) als Renault (Kadjar) hebben een crossover in de showrooms staan die beter verkopen. Toch denken wij dat de Franse berline bestaansrecht heeft. We weten het: de Peugeot 607 en Vel Satis bleven verstoken van een opvolger, maar dit zijn flinke auto’s. De Peugeot meet maar liefst 4,75 meter en heeft een wielbasis van iets meer dan 2,79 meter. Dat waren vroeger gewoon E-segment afmetingen. De Talisman is nóg groter met 4,84 meter in de lengte en een wielbasis van bijna 2,81 meter. Wel een verschil tussen de Berlines: de Peugeot is een hatchback, de Renault is een klassieke sedan.

De Peugeot is niet bijzonder voordelig, maar dat is geen enkele auto in deze klasse meer (sinds de WLTP). Qua uitrusting is er echter weinig te klagen. Zo heeft de Peugeot 17″ lichtmetalen velgen (Merion), een navigatiesysteem, Hill-assist, elektrisch inklapbare buitenspiegels, ‘Active Suspension Control’, parkeersensoren met camera en LED-dagrijverlichting. Heel veel meer heb je niet nodig, toch? De Renault Talisman is ook uitstekend uitgerust met een groot navigatiesysteem, lane-departure warning systeem, parkeersensoren rondom en een automatisch dimmende binnenspiegel. Erg grote verschillen zijn er niet qua uitrusting. Bestel je de Talisman zoals ie beschreven staat in deze vergelijking dan ziet ‘ie er zo uit:

Exterieur

Laten we heel eerlijk zijn: de vorige Peugeot 508 sedan was in esthetisch opzicht geen feest voor de ogen. De Fransoos was geenszins lelijk, maar er was weinig aan. Wat ze met de 508 geflikt hebben is eigenlijk best wel knap. De 508 ziet er modern uit, is zeer herkenbaar als een Peugeot en het is een vrij uniek design. Kortom, of je het mooi vindt of niet, de heren (en dames) ontwerpers van Peugeot hebben topwerk verricht. Voor die aparte lijn onder de koplampen moeten ze Renault bedanken, want die hadden het een paar jaartjes eerder al toegepast.

De Renault Talisman gaat al een tijdje langer mee. We kunnen nu het design dus beter beoordelen dan een paar jaar geleden. Want is het gewaagde ontwerp van Laurens van den Acker een beetje houdbaar gebleken? Ja, eigenlijk wel. Sterker nog, met de jaren oogt het iets minder modieus en iets tijdlozer. Het valt ook op dat het design minder spectaculair is als voorheen, wat alleen maar aangeeft hoe snel de ontwikkelingen gaan op designgebied.

Interieur

Het eigenwijze exterieurdesign van Peugeot vertaald zich ook naar het interieur. Net als andere Peugeots heeft de 508 een ‘i-Cockpit’. Dit houdt in dat het stuurwiel kleiner is voor een directer gevoel en dat de tellerwinkel boven het stuurwiel af te lezen is. In principe werkt het, maar het is wel eventjes wennen. Als je dan weer in een ‘gewone’ auto stapt mis je het overigens niet, dus het voelt meer aan als een ‘gimmick’ dan een extra ‘feature’. Maar ja, je moet wat om je te onderscheiden. Qua materiaalgebruik en afwerking is het niet op Duits niveau, maar het scheelt niet veel. Het ontwerp maakt veel goed.

De Renault Talisman is veel conventioneler van opzet. De Talisman heeft een typisch Renault-interieur. Alles zit op een plaats daar waar je het verwacht, maar heel spannend is het niet. Heel veel functies kunnen bediend worden in de centrale tablet-achtige scherm. Maak je geen illusies, het is niet van het niveau dat Tesla en Volvo aanbieden. Maar het werkt verder vrij logisch, alhoewel het niet het meest soepel draaiende systeem is. Zo zie je maar hoe snel de techniek evolueert. Qua materiaalgebruik en afwerking is het voldoende, maar hebben we het beter meegemaakt. Ook bij niet-premium automerken.

Rijden

Dit is toch wel een beetje het USP van dit soort auto’s. Niets compromisloze rijdynamiek, maar gewoon een fijn tokkelende diesel met een soepel onderstel. Zo ‘Frans’ als dit soort auto’s vroeger waren is het niet meer, maar nog altijd zijn het uitzonderlijke reislimousines. Qua prestaties moet je je niet al teveel voorstellen. Met de Peugeot kom je prima mee in het verkeer en eenmaal op de snelheid kun je met gemak een redelijk hoge snelheid aanhouden, maar het duurt even voordat je er bent. De 1.5 HDI is niet overdreven sterk. In combinatie met de achttraps automaat is het wel een zuinige motor, goed voor een A-Label! De rijtest met @Wouter check je in deze video (hypercut hier).

De Renault heeft geen A-Label, maar een B-Label. De 1.6 dCi levert eveneens 130 pk, maar iets meer koppel. Dankzij het hogere gewicht heeft de Talisman er geen baat bij. Qua prestaties blijft de Renault daarom iets achter. Maar nogmaals, daar koop je dit soort auto’s niet voor. De automaat is wel duidelijk een generatie ouder. Het comfort is absoluut aanwezig, maar niet in de mate zoals de 21 of Laguna’s ervoor boden. Dat is een verschuiving qua smaak van de consument. De auto is echter absoluut niet straf of hard te noemen, maar de Primatourtjes kun je thuislaten. De rijtest met @CapserH kun je in deze video bekijken.

Conclusie

Als je de leaseprijs aanschouwt, dan lijken de Peugeot 508 en Renault Talisman niet waanzinnig goede aanbiedingen. Ze zijn niet spotgoedkoop en qua prestaties is het ook niet adembenemend flitsend. Voor deze bedragen heb je wel bovengemiddeld complete auto’s van een flink formaat voor de deur staan. De ruimte die deze berlines bieden, kunnen de premium Duitsers niet aan tippen. De leaseprijzen zijn weliswaar gelijk bij een eenvoudig gemotoriseerde 3 Serie, A4 of Mercedes, maar dan moet je alle opties nog aanvinken waarmee de prijzen toch behoorlijk ver uit elkaar komen te liggen.