De C5 Aircross is nu extra hip en trendy

Haal de steunkousen en kukident maar van zolder!

Kennen we allemaal de Citroen C5 nog? Het was de laatste lekker zompige Citroen met de kenmerkende hydropneumatische vering. Sinds de DS (de echte, niet het hippe sub-merk) is het wezenlijk verbonden aan Citroën. Maar het Franse merk gaat met zijn tijd mee en heeft de auto min of meer vervangen voor de C5 Aircross. Een modieuze auto voor mensen met een dynamische levensstijl (lees: een auto met een hoge instap voor de senioren die deze auto’s daadwerkelijk kunnen betalen).

Genoeg met de zuurgraad over deze verschrikkelijk gave auto, want Citroën heeft een nog meer trendy variant onthuld, de Citroen C5 Aircross SUV Hybrid Concept, 5 jaar nadat Mitsubishi furore maakte met de Outlander PHEV. De auto ziet er exact hetzelfde uit als de C5 Aircross, op een wrap, zwarte wielen en wat blauwe details na in de bumper en op de zijskirts.

Het meest afwijkende zit natuurlijk onderhuids. De C5 Aircross Hybrid Concept heeft een 182 pk sterke benzinemotor (met turbo, uiteraard) én een elektromotor die 109 paarden weet op te wekken. Via een achttraps automaat worden alle krachten afgeleverd aan de voorwielen. Het totaalvermogen bedraagt 228 pk. Maar 109 plus 182 is toch 291 pk? Dat klopt, maar de motoren leveren niet tegelijkertijd hun maximumvermogen. De elektromotor levert het heel vroeg, terwijl de benzinemotor de nodige toeren moet maken. Maar het vermogen is niet het belangrijkste bij dit soort auto’s, het gaat om het gemiddeld verbruik: 1 op 50!

Dan moet je wel veel gebruik maken van de elektromotor. Volgens Citroën moet je 50 km ver komen op een volle accu en kun je een maximumsnelheid halen van 135 km/u enkel op de elektromotor. Laden moet vliegensvlug gaan met een 32A-lader, in 2 uurtjes kun je een lege accu weer opvullen. Dat is heel erg prettig. Uiteraard wordt er tijdens het remmen ook energie opgeslagen. De Citroen C5 Aircross SUV Concept gaat natuurlijk in productie. Denk de gekke wrap weg en die blauwe plastic details en het is ‘m. De auto staat gepland voor begin 2020. Deze Citroen C5 Aircross SUV Concept beleeft zijn publieksdebuut op de Salon van Parijs in oktober.