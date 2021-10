Elektrisch rijden in andere landen. Hoe staat het ervoor?

Dat we in Nederland veel elektrisch rijden, is bekend. We zijn zelfs koploper in de EU. Maar hoe is het gesteld in andere landen? Laten we voor de gein eens kijken naar Spanje. Hoe is het daar?

Om te beginnen, Autoblog heeft sinds een paar maanden een correspondent in Spanje. Niet omdat het moet, maar omdat het gewoon zo is. Ondergetekende is namelijk het koude Nederlandse klimaat ontvlucht en heeft zijn toevlucht genomen tot de Costa Blanca.

Is een aanrader hoor. Het is begin oktober en het is hier nog altijd een heerlijke 27 graden. Zonnetje erbij, uitzicht op zee, het kan allemaal veel slechter. Zeker als je een elektrische auto hebt. (Zo, zag je wat een mooi bruggetje ik daar maakte?) Want voor de bezitters daarvan is het kommer en kwel.

Elektrisch rijden gaat prima. Opladen alleen niet

Spanje heeft een prima infrastructuur. Althans, het merendeel van de wegen is prima in orde en er zijn tankstations in overvloed. Maar als je een elektrische auto hebt, is het afzien geblazen. Want geen enkel land in de EU heeft minder laadpalen dan Spanje.

De Spaanse vereniging van autofabrikanten Anfac zoekt namelijk jaarlijks uit hoeveel laadpunten er zijn en ordent dat op een schaal van 0 tot 100. Heel Europa heeft een gemiddeld cijfer van 27,3, terwijl Spanje niet verder komt dan 16,8.

Omdat die punten niks zeggen, hebben we ook een absoluut getal voor je. In het hele land met bijna 47 miljoen inwoners, zijn er nog geen 8000 publieke oplaadpunten. En dat is vrij weinig, zeker gezien het feit dat Spanje in 2030 maar liefst 3 miljoen elektrische auto’s wil hebben rondrijden.

Elektrisch rijden is niet populair

Een simpele conclusie, in Spanje is elektrisch rijden niet populair. Sterker, elektrisch rijden is in Spanje HELEMAAL niet populair. Van alle auto’s op de weg, is slechts 0,34% elektrisch. In Nederland is dat aantal een stukje hoger, namelijk 3,2%. Ook nog niet bijster veel, maar wel vele malen hoger dan in Spanje.

Overigens is het wel de bedoeling dat er op korte termijn een enorm aantal nieuwe palen geplaatst gaan worden. Maar je kent de Spaanse mentaliteit, mañana, mañana. Het plan was namelijk om er dit jaar alleen al 25.000 neer te zetten, maar het aantal bleef steken op 400. Is maar een heel klein verschilletje, toch?

Kortom, mocht je plannen hebben om in Spanje te gaan wonen (ik zou het gewoon doen, is leuk), laat dan je elektrische auto achter in Nederland. Heb ik ook gedaan met mijn BMW i3. Koop gewoon een lekker dikke diesel en kijk over 5 jaar maar eens hoe het er dan voorstaat met de laad-infrastructuur.

Maar Spanje een beetje kennende, heb ik er een hard hoofd in…