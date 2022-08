Gefacelifte BMW X6M wordt marginaal milieuvriendelijker

Hele kleine baby-stapjes voorde gefacelifte BMW X6 M.

Het is toch eigenlijk niet te rijmen dat fabrikanten er prat op gaan dat ze bezorgd zijn om het milieu met hun elektrische auto’s. In veel gevallen wedden fabrikanten nog op twee paarden met enerzijds een elektrische auto en anderzijds een normale in de showroom. Sterker nog, sommige fabrikanten hebben een enorm logge dinosauriërs in de showrooms staan, zoals BMW.

Ja, BMW. Je wet wel, de fabrikant die 10 jaar geleden de briljante BMW i3 op de markt bracht. Een leuke, vlotte en bovengemiddeld ruime originele auto met koolstofvezel chassis. Dat idee sloeg niet aan, want die auto is uit productie zonder dat er een opvolger is. Ja, de Mini Electric, maar dat is een Mini met elektrische motor, niet een compleet nieuw ontwikkelde auto.

Maar nog gekker is dat terwijl de i3 afgeserveerd werd, de X6M gewoon in productie mocht blijven. Die auto is een rijdende monstruositeit en rijdende middelvinger naar alles wat een beetje vooruitstrevend is.

Het is zoiets als hip hop artiesten in de jaren ’00, die Jerobaum-flessen Ruderer Cristal over de grond gieten. Het is niet verboden, maar wel zonde van de moeite en grondstoffen.

Gefacelifte BMW X6M

Enfin, vergeeft u ons de veel te lange intro, maar daar moesten we aan denken bij de eerste geruchten over de nieuwe aandrijflijn van de komende BMW X6M. De opper-X6 krijgt namelijk zoweer vooruitstrevende techniek aan boord. Dat meldt BMWBlog. De X6 krijgt een elektrische motor ter ondersteuning, waarmee het een milde hybride wordt.

Jazeker, de volgende gefacelifte BMW X6M zal voorzien worden van een 48V-generator. Dit om de drievingerige strandeend te kunnen redden.

De motor zal de S68 worden. Deze V8 kun je ook krijgen in de gefacelifte BMW X7 M60i. Verwacht deze motor ook in de X6 M60i. Ja, dat zijn geen ‘volledige’ M-modellen, maar krijgen dus wel een echte M-motor. In de X6 M zal de motor minimaal goed zijn voor zo’n 625 pk, waarschijnlijk zelfs ietsje meer.

Kosten besparen

De reden dat BMW alle V8-modellen een echte M-motor geeft is simpel: kosten. In plaats van meerdere motoren te moeten ontwikkelen, kan BMW een motor aanbieden met meerdere gradaties qua vermogen.

De LCI-versie van de X6 M60i vervangt de X6 M50i en zal exact hetzelfde vermogen en koppel leveren: 530 pk en 750 Nm. De gefacelifte X6 M zal daar een schepje bovenop.

Overigens kan het nog vreemder, want de BMW XM komt er binnenkort en zal ook gebruik maken van de N68-aandrijflijn. De BMW XM is een enorme crossover met enorme V8 die niet bijzonder praktisch zal zijn maar vooral heel erg opvalt. Nog een X6 dus.

Inderdaad, anno 2022 is er geen animo voor een slimme en doordachte auto als de BMW i3, maar nóg een X6-achtige auto is geen probleem. Zoals Theo Maassen zei: kennelijk is er vraag naar, en wie is BMW dan om daar niet aan te voldoen?

