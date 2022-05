Mercedes: “Hamilton had de race kunnen winnen”

Hamilton werd vijfde in de race van zojuist, maar volgens Mercedes, had hij kunnen winnen!

Het F1 seizoen van 2022 verloopt tot op heden dramatisch voor Mercedes. Oké, alles is relatief. Maar als je vanaf 2014 dominant bent geweest in de sport en je komt opeens niet meer uit Q1, dan mag dat best een deceptie heten. Mercedes heeft zich zo lijkt misrekend bij het ontwikkelen van de auto en het probleem van porpoising over het hoofd gezien. Dat treedt immers niet op in de windtunnel. Het is onvoorstelbaar, maar waar.

De derde en vijfde plekken van vandaag waren wederom een opsteker voor Das Haus, maar ook een beetje vertekend omdat Leclerc uitviel en Sainz weer een matige race had. Desalniettemin denkt men bij Mercedes dat het nog beter had kunnen zijn. Sterker nog, Toto Wolff denkt dat Lewis Hamilton vandaag had kunnen winnen!!1!

De Brit had een valse start van de race toen hij in contact kwam met Magnussen. Dat noopte hem in ronde 1 direct de pit op te zoeken en wierp hem terug tot de laatste plaats. Vanaf daar wilde Lewis er in eerste instantie de brui aangeven. Maar na wat aanmoediging van zijn team, besloot hij in plaats daarvan in Still I Rise-modus te schieten.

De af en toe wat zoutige zevenvoudig kampioen, sneed als een warm mes door de boter alsog het 2014 was. Een probleempje noopte hem op het laatst de vierde stek terug te geven aan Sainz, maar het tempo was desalniettemin enorm geweest. Lewis werd door het publiek dan ook beloond met de titel ‘Driver of the day’. En ook de pitmuur was na afloop lyrisch over Lewis. Toto Wolff zei:

Lewis, geweldige race, je had waarschijnlijk de snelste racetijd van iedereen. In het begin van de race had je 50 seconden achterstand op Verstappen, aan het einde nog 40 seconden. Toto Wolff, droomt alweer van zeges

Nou heeft Wolff daar technisch gezien gelijk in. Echter zo makkelijk is het natuurlijk niet. Max had nog een excursie naast de baan en zat rondenlang klem achter Russell met een werkweigerende DRS. We hebben niet gezien achter wie Lewis wellicht nog klem heeft gezeten, maar zoiets blijft appels en peren vergelijken. Desalniettemin: Mercedes is terug. En volgende week in Monaco gaat waarschijnlijk überhaupt niemand hard genoeg voor porpoising. Mercedes dan dus gewoon weer voor de winst?