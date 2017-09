Audi maakt de RS4 en RS5 veel lichter met CFRP

Audi's topmodellen in het D-segment krijgen wat afslankpillen door hun strotten geduwd.

Audi heeft een Colin Chapmanesque plan bedacht om de RS4 en RS5 begeerlijker te maken. De modellen zijn natuurlijk al snel dankzij alle power die onder de kap zit, maar lichtvoetig kan je ze niet per se noemen. De gloednieuwe RS4 Avant weegt bijvoorbeeld 1.790 kilo. Dat mag wel een onsje minder zijn. De boksbeugel krijgt dat nu voor elkaar door veel onderdelen van met koolstofvezel versterkt kunstof te vervaardigen voor de bleppers. Ok√©, dat verhaal kennen we wel een beetje, maar dit is niet de gemiddelde carbon sierstrip in je 2,5 ton wegende Bentley. In dit geval scheelt het namelijk echt keiharde kilo’s: 80 stuks in het geval van de RS5 en 60 in het geval van de RS4 Avant.

De Carbon Editions van de RS4 Avant en RS5 beschikken onder andere over van (inderdaad, @kilum) Carbon Fibre Reinforced Plastic (CFRP) gemaakte spoilers en spiegelkappen. Een belangrijk deel van de gewichtsbesparing wordt daarnaast geleverd door de 20″ jetsers, die per stuk 2 Kg van de onafgeveerde massa afsnoepen. De reden dat de RS5 meer winst boekt dan de RS4 Avant is dat bij de RS5 het dak en de achterspoiler ook van CFRP gemaakt zijn. Net als bij grote voorbeeld BMW dus.

Na de cut-cycle weegt de RS4 Avant nog 1.730 Kg (standaard dus 1.790 Kg) en de RS5 1.585 Kg (standaard 1.665 Kg). Je kan de lichtere edities los van de speciale velgen herkennen aan een grille en sierlijsten uitgevoerd in mat aluminium. In het interieur zijn uiteraard carbon sierlijsten standaard, alsmede rode stiksels in het leder. De motor en prestatiecijfers blijven overigens ongemoeid. Dankzij 450 pk knalt de RS4 Avant in 4,1 seconden naar de honderd. Als de RS4 Avant Daniel Ricciardo in quali-trim is, dan is de RS5 Max Verstappen. De laatste is namelijk twee tienden van een seconde sneller. Shots fired!