Krijg nou wat, Elon Musk gaat door het stof

Zo kennen we Musk niet.

Als er één woord is wat megalomane narcisten nooit bezigen is het ‘sorry’. We kunnen ons niet herinneren dat Donald Trump ooit excuses heeft aangeboden voor een uitspraak. Elon Musk is van hetzelfde laken een pak, maar nu gaat hij verrassend genoeg toch door het stof.

Eerder vandaag liet Elon Musk op X weten: “Ik heb spijt van sommige van mijn berichten over president Trump vorige week. Ze gingen te ver.” Hij slaat dus een nederige toon aan, na de spraakmakende ruzie. Dat zijn we absoluut niet gewend van Musk.

Waar hij precies wel en niet spijt van heeft laat Elon even in het midden. Waarschijnlijk doelt hij ieder geval op het “bommetje” wat hij gedropt heeft, namelijk dat Trump op de Epstein-lijst staat. Maar ja, die beschuldiging kan hij lastig weer intrekken. Wel heeft hij de Tweet in kwestie verwijderd. Dat deed hij overigens zaterdag al, dus hij had al vrij snel spijt.

Belangrijker is de vraag wáárom Elon Musk zijn excuses aanbiedt. Het antwoord laat zich raden: Musk is meer afhankelijk van Trump, dan vice versa. Musk heeft er baat bij om niet al te veel rancune op te wekken bij Donald. Maar dat hij ‘ie misschien vorige week moeten bedenken.

Trump had gedreigd om de overheidscontracten van Elon’s bedrijven op te schorten. Dat zou vooral een probleem zijn voor SpaceX, maar ook Tesla zou hierdoor geraakt kunnen worden. Ook al heeft Trump dit nog niet genoemd, met regelgeving zou hij Elon Musk ook flink dwars kunnen zitten. Tesla is voor de Robotaxi’s namelijk afhankelijk van soepele regels omtrent autonome auto’s.

Elon Musk lijkt dus uit te zijn op verzoening, maar het is nog de vraag of Trump daarvoor open staat. Hij heeft nog niet gereageerd op de Tweet van Elon. Wordt vervolgd…

