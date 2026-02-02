Blijf weg van deze parkeergarage, ik herhaal, blijf weg van deze garage!

Autodieven slaan hier massaal toe!

In de jaren ’80 en ’90 zijn talloze auto’s belaagd door dieven die uit waren op dat ene onderdeel: de autoradio. Nu richten autocriminelen zich meer op de spiegels, koplampen, wielen of de hele auto. De plekken waar de autodieven toeslaan verschillen, maar ook in een afgesloten parkeergarage is je auto niet veilig.

De afgelopen twee jaar is er in Nederland maar liefst 427 ingebroken in een auto. De dieven zouden vooral uit zijn op computers, telefoons, tablets en dat soort elektronische apparaten die achter zijn gebleven in de auto. Een parkeergarage bij een van de drukste treinstations van Nederland krijgt het vaakst te maken met auto-inbraken.

Parkeren bij Hoog Catharijne is op eigen risico

Volgens politiedata die door RTV Utrecht is opgevraagd blijkt: parkeren in de parkeergarage Hoog Catharijne P1 is vragen om problemen. In de garage bij het treinstation en het winkelcentrum is ruimte voor 354 auto’s. De garage werkt met slagbomen en camerabewaking. In- en uitrijden kan te allen tijde.

Helaas kan de beveiliging in de parkeergarage in ‘U!’ niet voorkomen dat er veel inbraken zijn. Sterker nog, in Hoog Catharijne P1 vinden de meeste auto-inbraken plaats. Toch lullig: 40 euro per dag betalen om er vervolgens achter te komen dat je laptoptas is gejat. De politie wil verder geen details kwijt over de inbraken, zoals het aantal diefstallen in de garage. We hebben beheerder Interparking gevraagd om een reactie, maar wachten nog op response.

Wees op je hoede!

De politie wijst je er wel nog even op dat je zelf kunt voorkomen dat je auto beroofd wordt. Je krijgt de voor de hand liggende tip ”laat geen waardevolle spullen in het zicht liggen”. Daarnaast is het volgens de agenten handig om je kentekenplaten extra vast te zetten. Die willen de criminelen schijnbaar ook wel eens meenemen.

Tot slot adviseert de politie om keyless autosleutels te beschermen tegen digitale diefstal. Hoe je dat doet, vertelt de politie niet. Gelukkig heeft @wouter als eens voor je uitgezocht hoe je diefstal bij keyless entry tegengaat.

Foto ter illustratie: Audi RS Q8 Maxton Design gespot door @ecnerualcars