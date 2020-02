Gaat Tesla overschakelen op kobaltvrije accu’s?

Geen kobalt betekent: minder duur en minder kinderarbeid.

Kobalt is een van de duurste grondstoffen voor accu’s. Bovendien wordt het metaal vaak onder erbarmelijke omstandigheden uit de grond gehaald. Kinderarbeid kan daarbij niet uitgesloten worden. Genoeg reden dus om daar vanaf te willen. Tesla gebruikt daarom al flink minder kobalt in hun accu’s dan voorheen. Nu zijn ze echter in gesprek over het gebruik van accu’s waar helemaal geen kobalt voor nodig is.

Normaal gesproken gebruikt Tesla nikkel-kobalt-aluminium-accu’s, oftewel NCA-accu’s. Ze zijn nu echter aan het kijken voor oftewel lithium-ijzer-fosfaat- oftewel LFP-accu’s. Tesla is al meer dan een jaar in gesprek met een Chinese leverancier CATL. Iemand die dicht bij het vuur zit meldt dit tegenover Reuters. De gesprekken over de significant goedkopere accu’s zouden al in een vergevorderd stadium zijn.

Het is nog niet bekend op wat voor schaal Tesla de LFP-accu’s wil gaan inzetten. Voorlopig zal het overgrote deel van de accu’s nog gewoon kobalt bevatten. Volgens de anoniem bron van Reuters zou Tesla zelf helemaal geen plannen hebben om te stoppen met NCA-accu’s. In 2018 had Elon Musk echter wel de wens uitgesproken om de hoeveelheid kobalt terug te brengen tot nul.

Er is overigens wel een reden dat autofabrikanten nog niet massaal zijn overgestapt op LPF-accu’s. Deze batterijen hebben namelijk een lagere energiedichtheid dan NCA-accu’s. CATL is naar het schijnt echter bezig aan een nieuwe technologie die de energiedichtheid als de veiligheid van LPF-accu’s verhoogt. Blijkbaar zijn de accu’s daardoor interessant genoeg voor Tesla.

Via: Reuters