Boven dit dorp kun je straks vliegende auto’s verwachten

PAL-V is bezig een oefenterrein te fixen.

Hoewel het Nederlandse PAL-V vooroploopt als het gaat om vliegende auto’s is ook hun creatie nog steeds niet klaar om het luchtruim te kiezen. Dit terwijl er in 2017 al een productiemodel werd getoond. Blijkbaar duurt zoiets eindeloos. Het is natuurlijk ook niet niks, een vliegende auto.

Nu komt de realiteit van de vliegende auto toch weer een stap dichterbij. PAL-V is namelijk met de gemeenteraad van Vijfheerenlanden in overleg over proefvluchten boven de gemeente. Het is de bedoeling dat in het dorp Meerkerk een start- en landingsbaan komt voor de vliegende auto. PAL-V heeft daarvoor een stuk grond van zo’n 300 bij 30 meter nodig.

Gemeente Vijfheerlenlanden verwelkomt PAL-V met open armen. Ze zijn laaiend enthousiast omdat dat hun gemeente een keer op deze manier in de schijnwerpers komt te staan. Of de bewoners dat enthousiasme delen is nog even de vraag.

De Meerkerkers hoeven niet in ieder geval niet dagelijks vliegende auto’s boven hun hoofden te verwachten. Met een zogenaamde ontheffing voor Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik mag de baan namelijk niet meer dan 12 dagen per jaar gebruikt worden. Met de overlast zal het dus wel meevallen.

Er was eerst sprake van dat de eerste PAL-V’s op dit moment al geleverd zou worden. Die inschatting bleek iets te rooskleurig te zijn. PAL-V moet wel een beetje opschieten want er zijn inmiddels meer kapers op de kust. Zowel Hyundai als Toyota hebben recentelijk bekendgemaakt in te zetten op vliegende auto’s. Ook Porsche en Boeing sloegen de handen ineen om een soortgelijk project van de grond te krijgen.

Via: RTV Utrecht