Tesla aangeklaagd vanwege kinderarbeid

Wat gebeurt er allemaal aan het begin van de productieketen van accu's?

Het is verleidelijk om nu bepaalde flauwe opmerkingen te gaan maken, maar dat gaan we deze keer niet doen. Het gaat hier namelijk om een serieuze kwestie. Dit heeft alles te maken met kobalt, een belangrijke grondstof voor de productie van lithiumbatterijen. Het metaal wordt onder andere gewonnen in de Democratische Republiek Congo en aldaar hebben ze ogenschijnlijk compleet maling aan mensenrechten. Dit is de reden dat mensenrechtenorganisatie International Rights Advocates een zaak heeft aangespannen tegen onder andere Tesla.

In de kobaltmijnen van Congo gaat het er ruig aan toe. Er worden jonge kinderen van soms nog geen zes jaar oud aan het werk gezet. Dit werk gebeurt onder extreme omstandigheden die ook voor volwassen mannen onacceptabel zouden zijn. Daarom zijn er diverse kinderen gewond geraakt of zelfs om het leven gekomen in mijnen, bijvoorbeeld omdat de tunnels instortten. Het werk werd gedaan tegen een hongerloontje, aldus International Rights Advocates.

Om deze misstanden aan de kaak te stellen heeft de mensenrechtenorganisatie namens de ouders van 14 kinderen een rechtszaak aangespannen. In het beklaagdenbankje zitten Apple, Google, Microsoft, Dell en dus ook Tesla. Zij zijn samen verantwoordelijk voor een verdrievoudiging van de vraag naar kobalt in de afgelopen vijf jaar. Volgens de advocaten waren de techgiganten op de hoogte van de erbarmelijke omstandigheden in de mijnen.

Hoewel Tesla en Elon Musk al zo’n beetje alle mogelijke vormen van kritiek over zich heen hebben gekregen is een aanklacht van deze aard nog niet eerder voorgekomen. Tesla heeft vooralsnog niet gereageerd op de aantijgingen.

Bron: The Guardian