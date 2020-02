Audi RS Q3 Sportback – rijtest en video

Prop de fabelachtige vijfcilinder in het vooronder en de Audi RS Q3 transformeert van brave SUV tot een ruig ding. Of niet, hoogste tijd voor de rijtest!

Het hart van de RS Q3: vijf cilinders groot

Een kampioen. Letterlijk dus, want al negen keer won de 2,5-liter vijfcilinder TFSI de “International Engine of the Year Award”. Het blok kennen we al jaren uit de Audi TT-RS en RS3, de RS Q3 krijgt de meest recente versie van de vijfcilinder. Met een lengte van 50 cm is het lekker compact. Audi heeft er bovendien 26 kg aan gewicht weten af te snoepen. De krukaskast is van aluminium wat 18 kilogram scheelt, de krukas zelf is hol en nog eens 1 kg lichter. Na het excellente diner met rendiervlees, zalm en wijn werd die winst door de bestuurder weer teniet gedaan.

Wat het meest opvalt aan de Audi Sport vijfcilinders is het geile geluid. De ontstekingsvolgorde wisselt tussen cilinders naast elkaar en degene die ver uit elkaar liggen: 1-2-4-5-3. Dat zorgt in combinatie met het oneven aantal cilinders voor het zeer kenmerkende en unieke geluid. Je doet jezelf (en de omgeving) dan ook een plezier door de optionele RS sportuitlaat met zwarte uitlaatmonden te specificeren. Doe jezelf dat plezier, want de vijfpitter is echt een feest om naar te luisteren.

400 pk en 480 Nm voor de RS Q3

Het is een plus van dik 17% en je kunt niet echt klagen over deze specs. Het vermogen van 294 kW/400 pk in de relatief compacte RS Q3 is reden voor een feestje. Het maximale koppel van 480 Nm is beschikbaar in het brede toerengebied van 1.950- 5.850 tpm. Uiteraard moet de begrenzer er aan te pas komen om de acceleratie bij 250 km/u te stoppen, optioneel gaat de top naar 280 km/u.

Op de ijzige wegen en het bevroren meer kwam de launch control niet echt tot zijn recht. Voor de wetenschap van de rijtest heb ik het geprobeerd, maar de Audi RS Q3 Sportback lijkt in eerste instantie veel vermogen naar voren te gooien. De resulterende wielspin probeert de Haldex vierwielaandrijiving op te heffen door het vermogen naar de achterwielen te sturen, maar helemaal lukken doet dat dan niet. De elektronica begrijpt niet helemaal wat die rare knakker achter het stuur probeert te doen. Lang verhaal kort. Testen kon ik het niet, maar er is weinig reden om de opgegeven sprinttijd naar de 100 te twijfelen. De RS Q3 is echt snel en lijkt de 0-100 tijd van 4,5 seconde zonder meer waar te maken.

Dikker door eenvoud

Meestal wordt voor topmodellen allerlei elementen aan een auto toegevoegd, maar voor de RS Q3 werd een andere benadering gekozen. Meest opvallende is dat het “masker” van de singleframe-grille is verwijderd. De grille is nu een agressief ogende luchtinlaat met louter een honingraatstructuur in hoogglans zwart. De singleframe-grille is bovendien lager geworden, daarboven zijn 3 luchthappers geplaatst als knipoog naar de quattro uit de jaren tachtig. In de afwijkende voorbumper zitten grote luchtinlaten en boomerang-blades. Deze accenten kunnen die zowel in het zwart als mat-aluminium zijn uitgevoerd.

De spatbordverbreders voegen slechts 10 mm toe in breedte, dus zo ruig als de RS6 is de RS Q3 niet. Standaard rolt Audi Sport kleinste SUV al wel op 20 inch velgen, 21” kan er ook nog onder. De achterzijde heeft een diffuser en voor de reguliere RS Q3 een vrij forse spoiler. De Sportback krijgt alleen een spoilerlipje. Voor diegenen die zich er aan stoorden bij de eerste generatie Audi RS Q3. De enkele ovalen uitlaat heeft zich voortgeplant, de RS Q3 heeft nu twee ovalen stortkokers.

Black pack Audi RS Q3

Wilt U alles zwart? Dan krijgt U alles in het zwart. Het was voorheen niet mogelijk af fabriek, maar sinds afgelopen zomer kan alles in metaalkleur bij de RS modellen ook in het zwart worden uitgevoerd. Zelfs de optionele, RS-specifieke matrix-LED koplampen hebben een donkere binnenkant. De sportuitlaat is zwart, de grille ook al en de rest kan ook in die stemmige kleur worden uitgevoerd. Het gaat dan niet alleen over design elementen, maar ook om de Audi logo’s en de typeaanduiding. Lekker sinister allemaal.

RS Q3 vs RS Q3 Sportback

De Audi RS Q3 Sportback is een soort mini-Urus, maar toch zou mijn voorkeur wellicht uitgaan naar de reguliere RS Q3. Ach ja smaak he, er is geen pijl op te trekken. De Sportback is op een aantal fronten anders, vanaf de A-stijl is de daklijn anders en loopt lager weg. Dat ziet er gestroomlijnder uit, maar het is vreemd genoeg niet. De Cw-waarde voor de reguliere RS Q3 is 0,35, die van de Sportback is 0,37. Het wordt veroorzaakt doordat de lucht een meer aan het dak en achterklep blijft plakken in plaats van het scherpe snijpunt van het meer rechtdoor lopende dak. De les die we hier uit kunnen leren, is dat wat er aerodynamisch uit ziet, niet altijd gestroomlijnd is.

Qua gewicht scoort de RS Q3 Sportback de 1-1: met een gewicht van 1.700 kg is er een kleine besparing van 15 kilogram. De score blijft gelijk met de stilistische aanpassingen: de RS Q3 heeft een grotere spoiler, de Sportback alleen een kleine extra strip op de spoiler. Daarentegen zit de diffuser van de Sportback hoger, wat hem een wat meer gedrongen uiterlijk geeft.

De bagageruimte is bij beide kemphanen 530 liter, maar met de bank plat haalt de RS Q3 1.525 liter en de Sportback 1.400 liter. Het zijn maar kleine verschillen en dat is hetzelfde bij de prijs: de Audi RS Q3 is er vanaf € 104.470 en de Audi RS Q3 Sportback vanaf € 105.970. Maar rationeel gezien moet je de RS Q3 hebben, de score is 4-2.

Naar Lapland voor de rijtest van Audi RS Q3

Het probleem met de meeste Audi quattro’s is dat wij ze niet heel erg speels vinden. Er is grip, grip en nog eens grip. Totdat die grip er niet meer is en je in je gordel hangt kijkend hoe het slootwater het interieur binnen loopt. Overigens is er ook een grote groep die fan is van veel grip, grip en nog eens grip. Quattro geeft ook vertrouwen en onder slechte omstandigheden ben je simpelweg een stuk sneller dan met aandrijving op slechts één as. Toch is het wel zo dat je tijdens de gemiddelde Nederlandse winter maar moeilijk een echt goed beeld van de technologie kan krijgen.







Vandaar de elegante oplossing om een lading Audi RS Q3, wat instructeurs en ons journalisten in te vliegen naar Zweeds Lapland voor een rijtest. Een plek waar het de ene helft van het jaar de zon niet ondergaat en de andere helft van het jaar bijna permanent donker is. En waar je ballen (m/v) er ook nog kunnen afvriezen. Met een licht zonnetje was het tijdens mijn aanwezigheid een indrukwekkend koude minus 15 graden, wat zeker nog geen record is.

Driften op een ijsmeer

Autofabrikanten gaan dan ook graag naar Lapland, daar kan je nog makkelijk koude tests doen. Het gaat niet alleen om de koude start, maar ook hoe alle materialen zich houden tijdens wat frisser weer. Bijkomend voordeel is dat er daar best wel wat sneeuw op de wegen ligt en dat water de neiging heeft om hard te worden bij temperaturen onder nul. Al die meren in Lapland worden daarmee van een fijne, dikke ijslaag voorzien. De volkssport is daar dan ook om met sneeuwscooters of auto’s over de bevroren ijsmeer te vlammen.

Audi had voor ons meerdere parcourtjes uit gezet om de handling van de RS Q3 tijdens de rijtest uit te proberen. De RS Q3 (Sportback) heeft het Haldex vierwielaandrijving systeem, waarbij de achterwielaandrijving wordt bijgeschakeld indien nodig. Op het ijsmeer is de handling ronduit indrukwekkend en veel speelser dan je wellicht verwacht. Je hoeft niet eens een volledige Scadinavian flick te gebruiken om de RS Q3 zich al lekker te laten zetten voor de bocht. Ga vervolgens geleidelijk op het gas en je glijdt over vier wielen richting de uitgang van de bocht.

Met een meer agressievere benadering en abrupter gas geven, waaiert de kont van de RS Q3 lekker uit naar buiten en kan je een klassieke drift met een behoorlijk bak overstuur neer zetten. De 2.5 vijfcilinder draagt hierin een goed steentje bij: de gasrespons is fantastisch, de hoeveelheid power ook en het geluid is fabeltastisch!

Prijs en conclusie Audi RS Q3

Audi’s zijn niet perse goedkoop. Audi RS modellen al helemaal. De Nederlandse overheid heeft bovendien een dusdanige CO2 allergie ontwikkeld, dat iedere gram die een auto-uitlaat verlaat, zwaar belast moet worden.

De Audi RS Q3 krijgt dan ook een prijskaartje van € 103.170 mee. De Audi RS Q3 Sportback is met € 104.470 nog weer ietsje duurder, maar dat verschil mag geen naam hebben. Heel veel concurrentie is er niet, de GLA 45 AMG is nog het oude model en zit nu nog net onder de ton. Als je Audi fan bent, is de 85k kostende RS3 Sportback wellicht ook een optie. Normaal gesproken zou ik de Audi S-modellen (S4 en SQ5) er ook bij zetten, maar dat zijn tegenwoordig diesels en daarmee toch wel wezenlijk andere auto’s. Duur, bliksemsnel, super afgewerkt, ruim genoeg en een bijzondere verschijning. Daar vat ik de Audi RS Q3 (Sportback) dan maar mee samen, in één woord: affengeil.