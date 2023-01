Deze anonieme Gallardo op Marktplaats heeft 1.750 (!) pk

Je zou het niet direct zeggen, maar hier staat een heuse Veyron-killer.

Een Lamborghini die omschreven wordt als wolf in schaapskleren, dat horen we niet vaak. Toch is dat precies hoe deze zwarte Gallardo in de advertentie wordt beschreven. En wat denk je? Het klopt nog ook. Deze Lambo is écht een wolf in schaapskleren.

Natuurlijk, iedereen kan zien dat dit geen trage auto is. Als je een beetje verstand hebt van auto’s kun je zelfs zien dat deze ergens tussen de 500 en 570 pk zou moeten hebben. Toch zal iedereen zich gruwelijk vergissen in de daadwerkelijke snelheid van deze auto.

Deze Gallardo is namelijk verre van origineel. Sterker nog: de 5,0 liter V10 die er origineel in lag is helemaal verdwenen. In plaats daarvan ligt er nu de 5,2 liter V10 uit de Huracán in, inclusief de 7-traps automaat met dubbele koppeling.

Ook de V10 uit de Huracán is niet standaard gelaten. Hier zijn twee dikke Garrett-turbo’s opgeschroefd, zoals in de VS wel vaker gedaan wordt. Daarmee kun je het zo gek maken als je wil. Dat blijkt maar weer: deze Gallardo heeft nu 1.750 pk. Zeventienhonderdvijftig!

Als je een kentekencheck doet zie je nog 500 pk staan, maar deze auto heeft dus doodleuk drie keer zo veel vermogen. Zelfs als je het vermogen aan de wielen meet, want dan kom je alsnog uit op 1.515 pk.

Met een dergelijke stijging van het vermogen moet je natuurlijk meer vervangen dan alleen het motorblok zelf. Deze Gallardo is voorzien van een enorme waslijst aan nieuwe onderdelen. Een deel daarvan is afkomstig van de Huracán en modernere Gallardo’s. Uiteraard zijn er ook talloze aftermarket onderdelen gebruikt en diverse onderdelen die custom gemaakt zijn.

Tot de upgrades horen onder meer een Dodson-koppeling, een custom intercooler met 22 liter tank, een custom uitlaatsysteem en LP560-remmen. Voor de hele lijst aan upgrades verwijzen we graag naar de Marktplaats-advertentie.

Het is in ieder geval duidelijk dat er veel bloed, zweet en tranen in dit project gestoken is. Volgens de verkoper heeft de hele ombouw zeven jaar geduurd en is het project pas deze maand afgerond.

Vanwege de weersomstandigheden is er nog geen Dragy-meting gedaan, dus het resultaat van alle inspanningen is nog niet bekend. Er zit wel alvast racerubber onder, in de vorm van Toyo R888R-banden. Volgens de verkoper is de verwachting dat deze twin-turbo Gallardo een volle seconde sneller is dan een Veyron van 100 tot 200 km/u.

Het betreft overigens een origineel Nederlandse Gallardo, met zo’n 60.000 km op de klok. Al is dat allemaal van ondergeschikt belang bij een auto als dit. Wel leuk om te vermelden: deze auto komt uit januari 2004 en is daarmee de oudste Gallardo op Nederlands kenteken. Het moet destijds een van de eerste exemplaren in Nederland zijn geweest (zo niet dé eerste).

Het mag dan de oudste Gallardo van Nederland zijn, het is wel de duurste. De verkoper vraagt er op Marktplaats €249.950 voor. Dat is heel veel geld voor een Gallardo uit 2004. Maar goed, een Veyron-killer mag wat kosten.