Dit is de goedkoopste Lamborghini van Marktplaats

De goedkoopste Lamborghini van Marktplaats komt inclusief de handtekening van een beroemdheid in de dorpel.

In 2003 kwam Lamborghini op de proppen met de Gallardo. Het was in zekere zin een sprong in het diepe voor het merk met de stier. De komst van de Gallardo betekende dat er voor het eerst sinds de productiestop van de LM002 in 1993 er weer iets anders naast het V12-topmodel in de showroom stond. Vorige pogingen om het modelgamma uit te breiden, waren niet per se uitgelopen op belachelijk succes.

Gallardo opvolger van Urraco, Silhouette en Jalpa

De Gallardo moest echter afrekenen met de nalatenschap van onder andere de Urraco, Silhouette en Jalpa. Want natuurlijk, als je tegenwoordig zo’n ding in de garage hebt staan, is dat gaaf. Maar in hun eigen tijd, zijn die auto’s feitelijk geflopt. De Gallardo had echter een voordeel. Lamborghini was nu van Volkswagen Audi en de boksbeugel maakte flink werk van het merk.

Eerste Lamborghini van Audi?

In zekere zin was de Gallardo de eerste Lambo die ‘écht’ onder de auspiciën van Audi ontstond. Het is maar net hoe je dat bekijkt. Sommigen beschouwen de Diablo 6.0 of de Murciélago als de eerste Audi-Lambo. Die eerste bestond echter in de basis al toen VAG de zaak overkocht en de tweede heeft nog steeds veel van de eerste in zich, waaronder de basis van de motor. De V10 motor van de Gallardo daarentegen werd grotendeels gemaakt bij Audi’s fabriek in Gyor, Hongarije. De latere 5.2 liter versie deelt nog meer Audi-techniek en is technisch gezien zelfs een FSI-tje.

Overeenkomsten met R8

Destijds werd veelal keihard ontkend dat de Gallardo en de Audi R8 ‘dezelfde auto’ zijn. Een Audi-bons beweerde destijds zelfs dat ‘het enige wat de twee auto’s delen de remmen van Brembo zijn’. Feit is echter dat beide een aluminium spaceframe hebben, hoewel dat van de Lambo door Thyssen Krupp gebouwd werd en dat van de R8 door Audi zelf in Neckarsulm. Feit is ook dat ze in de basis beide vierwielaandrijving met een Visco-koppeling hebben en dus geen quattroesque Torsen-diff. Enfin, maak hiervan wat je zelf wil.

Uiteindelijk maakt het allemaal niet zoveel uit. Was je een tikje flamboyant, ging je voor de Lambo. Was je een tikje saai, dan kon je de R8 kiezen. De uitzondering op deze regel geldt voor grotere mensen. Zij passen namelijk geheel in stijl van het merk maar moeizaam in de vechtstier. Flamboyante grote mensen konden dus gaan voor een knalpaarse R8, of zoiets.

Succes

Ondanks het gebrek aan ruimte, werd de Gallardo het succes waar Lamborghini op hoopte. In tien jaar tijd werden er een dikke 14.000 gemaakt. De goedkoopste die daarvan op Marktplaats staat, is dit vroege exemplaar uit 2004. Het is een gele unit met zwart leder dat opgefleurd wordt door gele stiksels. Geschakeld wordt met flippers aan het stuur, wat de prijs ook enigszins drukt. De markt waardeert Lambo’s met een handgeschakelde versnellingsbak voor mannen (m/v/i) met haar op de borst over het algemeen wat hoger tegenwoordig.

Koop dan!

Relatief gezien is dit exemplaar dus niet echt speciaal. Maar wat ‘m leuker maakt, is dat niemand minder dan Valentino Balboni zijn handtekening in de dorpel heeft gekliederd. Als we het toch hebben over mannen met haar op de borst, is Lamborghini’s meest beroemde testrijder natuurlijk wel een schoolvoorbeeld. Ongetwijfeld zorgt deze pennenstreek voor minimaal vijf pk extra. De Lambo kopen kan je doen voor 80.000 Ekkermannen. Koop dan?