Gallery: geniet live van de nieuwe Dacia Duster

De compacte SUV met zéér catchy reclamecampagne is in het nieuw gestoken.

Flauwigheden laten we in dit artikel achterwege, want gezien de verkoopaantallen is de Duster in Europa een zéér relevante auto. Er zijn in de loop der jaren al meer dan een miljoen exemplaren van verkocht en dus rust op de schouders van deze nieuweling de zware taak om dat succes voort te zetten.

De vormgeving werd een tikkie stoerder dankzij uitgeklopte wielkasten en een prominente bumperpartij. Ook nieuw: de lakkleur Atacama Orange die de Duster een fris doch volwassen uiterlijk geeft. Eigenlijk valt er gewoon heel weinig af te dingen op dit karretje!

Inmiddels is ook meer informatie over de motoren bekend. De Duster kan worden gekozen met een SCe benzinemotor met 115 pk en voorwielaandrijving. De TCe levert 125 pk en is leverbaar met AWD. Beide motoren zijn gekoppeld aan een handbak met zes versnellingen.

Dieselen? Kan ook. De dCi levert 90 of 110 pk en drijft allebei de assen of alleen de vooras aan. Deze motoren zijn eveneens gekoppeld aan de zesbak, maar de sterkste diesel kan worden geleverd met een automaat mét dubbele koppeling. Daarnaast is er nog een LPG-versie met SCe-motor die 115 pk levert.