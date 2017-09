Geef je mening over de nieuwe BMW M5

Het grootste nieuws voor BMW moet wel de nieuwe M5 zijn die met een druk op de knop alle vier de wielen aandrijft. Dat gegeven maakt de tongen al flink los, maar nu kunnen we ook discussiëren over het uiterlijk.

Live pics geven immers een beter beeld van een auto dan in elkaar geflanste CGI-beelden, dus doe daar je voordeel mee! De M5 F90 is zoals aangegeven te rijden met AWD, wat allemaal kan worden ingesteld door de bestuurder zelf. Gelukkig kun je ook enkel en alleen de achterwielen laten aandrijven. Het betere gumwerk behoort nog steeds tot de mogelijkheden.

Voor de aandrijving zorgt een dikke bi-turbo 4.4 V8 met 600 pk en 750 Nm. 0-100 km/u duurt 3,4 tellen, 0-200 km/u is in 11 seconden passé en de top is begrensd op 250 km/u. Met het M Drivers Package maakt BMW daar 305 km/u van, maar dat kost je wel de nodige euro’s.

Nederlandse prijzen zijn helaas nog niet bekend, dus nog even geduld daarvoor. In de tussentijd kun je wel mooi onze vergelijking tussen het oude en het nieuwe model checken. Kun je meteen voor jezelf uitmaken of het zin heeft om door te sparen voor die nieuwe!