Gallery: herken jij deze eenwielers?

Zondag overhangdag.

Photoshop Madness! Onder de noemer La tête dans le cul (de kop in de kont) heeft creatieveling Soufyane Benhammoud een serie fraaie plaatjes gemaakt van auto’s waarbij alles tussen de wielen in is weggeshopt. Sterker nog: de auto’s werden gedegradeerd tot eenwielers zodat overhang voor en achter genadeloos in beeld worden gebracht. Het resultaat is in sommige gevallen best verrassend!

Zo staan de enorme neuzen van Ferrari’s van de buitencategorie (Enzo, LaFerrari) in schril contrast met kortneuzen als de Smart ForTwo en zijn de bipsen van Rolls-Royces het tegenovergestelde van de achterzijde van bijvoorbeeld de Ariel Atom, die zelfs negatieve overhang(?) heeft.