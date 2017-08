Mick Schumacher rijdt op Spa in de auto van z’n pa

De zoon van Der Michael gaat het publiek vermaken met een bijzondere racewagen.

We durven het zelfs een sjoemelwagen te noemen en dat heeft helemaal niks met stikstof of fijnstof te maken. Mick Schumacher rijdt tijdens de aankomende Grand Prix van België (25, 26 en 27 augustus) op de zondag met de Benetton B194 waarin z’n vader in 1994 voor de eerste keer wereldkampioen werd. Om alvast te wennen reed de jongeling onlangs een paar rondjes over Spa-Francorchamps met de bolide. Fotografen en journalisten werden om de tuin geleid doordat Mick een zwarte helm droeg.

Een uur voor de race zal Mick een rondje met de Benetton rijden. Mooi voor de toeschouwers, want die krijgen dan in elk geval nog één racewagen te zien die en gaaf geluidje produceert. Overigens zijn we erg benieuwd of Mick de juiste knoppencombinatie weet te vinden om de launch control te activeren, meer daarover lees je HIER.

Mick Schumacher rijdt tegenwoordig trouwens in het Europese Formule 3 kampioenschap waarin hij dit seizoen tot dusver één podiumplaats behaalde. Hiervoor was hij actief in de Formule 4 en uiteraard in de kartsport. F1 is uiteraard het doel voor de jonge Duitser, maar of hij de koningsklasse gaat halen is nog de vraag. Aan de publiciteit zal het niet liggen (achternaam). De écht aansprekende resultaten laten voorlopig echter nog even op zich wachten.