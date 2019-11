Gallery: Skyline-eigenaren stelen de show op Times Square

Een fraai nachttafereel met voornamelijk de iconische Japanner in de hoofdrol.

Al meerdere decennia weet Nissan hoge ogen te gooien met het GT-R-label. Gereserveerd voor het topmodel van de Skyline, was dit in de jaren ’90 een liefhebbersauto van het Japanse merk. Nog steeds is er bij Nissan een lekkere sportwagen beschikbaar die op het randje van supercarniveau opereert, de Nissan GT-R (R35). De auto die in 2007 de wereld deed verbluffen door betaalbaar te zijn en toch op de ‘Ring een Porsche 911 Turbo het snot voor de ogen weg te rijden. Het is één van de meest bijzondere auto’s van de afgelopen tijd wat dat betreft. En de perfecte opvolger voor de iconische Nissan Skyline GT-R (R34).

Door zijn betaalbare status kun je op een blauwe maandag nog eens zo’n GT-R zien (of horen) rijden. En omdat er dus een hoop GT-R-eigenaren zijn van zo’n beetje elke generatie, komen fans en eigenaren van de Japanse sportauto wel eens samen. Met een beetje geluk loop je meerdere GT-R’s tegen het lijf. En met nog meer geluk wandel je in New York over een goed verlicht Times Square in de avond, en is een hele kudde GT-R’s on tour.

Dat laatste overkwam een vriend van Autoblog, Arno van MaxxMoto.be. Hij was in New York en tijdens een avondwandeling langs Times Square stuitte hij op de kudde sportieve Japanners. Iets wat je als doorgewinterde JDM-fanaat natuurlijk stikjaloers maakt. Maar Arno is de minste niet en neemt een gevuld filmrolletje mee. Daarop staan een paar gave foto’s van dit Skyline- en GT-R-spektakel. Oh, en een set andere supercars, zoals een Ferrari 488, Audi R8 en BMW i8 Roadster waren ook welkom. Maar het zijn toch de veelvuldig aanwezige GT-R’s die de show stelen. Zowel de R34’s als R35’s.

De show stelen op het toch al vrij populaire Times Square doe je zo. Bekijk vooral de gallery bovenaan het artikel (of onderaan voor appgebruikers) voor al het beeld.