Officieel: Hyundai stort zich op de pickup-markt

De Santa Cruz gaat er komen!

In 2015 presenteerde Hyundai een opvallende concept op de North American International Auto Show in Detroit. Opeens stonden de Koreanen daar met een pickup. Een vreemde gewaarwording, want een pickup van Hyundai is wel het laatste wat men verwacht van het merk.

Hyundai was echter bloedserieus. Uiteindelijk heeft het even geduurd, maar na vier jaar is de kogel door de kerk. De Zuid-Koreaanse autobouwer kondigt officieel aan de Santa Cruz in productie te nemen. Het voertuig zal gebouwd worden door Hyundai Motor Manufacturing Alabama (HMMA). In de fabriek in Montgomery, Sweet Home Alabama worden momenteel de Elantra, de Santa Fe en de Sonata gebouwd. Daar komt nu een pickup bij.

Het duurt nog even voordat het zover is. Eerst moet de fabriek fors gaan uitbreiden om de productie mogelijk te maken. Hyundai pompt 410 miljoen dollar in de faciliteit om dit mogelijk te maken. De productie van de Santa Cruz moet in 2021 van start gaan. De stap van het automerk is goed voor 1.200 nieuwe banen in en rondom de fabriek.

De Verenigde Staten is de belangrijkste markt voor pickups ter wereld. Hyundai zal met stevige concurrentie te maken krijgen. Zo’n beetje elk gerespecteerd Amerikaanse merk heeft één of meerdere pickups in het gamma.