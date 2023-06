Is dit nu de goedkoopste leuke elektrische auto in Nederland?

Hij is namelijk een stukje goedkoper geworden, deze leuke en elektrische auto…

Elektrische auto’s zijn duur. Zo, dan hebben we die eerste deur alvast ingetrapt en kunnen we verder met de rest van het artikel. Want het is wel wat hoor, waar we het met je over gaan hebben. Over de leukste elektrische auto voor het gezin.

Die nu de goedkoopste leuke elektrische auto van Nederland is geworden. En welke dat is? De Cupra Born natuurlijk, maar dat had je aan de foto bovenaan dit artikel natuurlijk al gezien. Die is nu namelijk al te krijgen voor minder dan 40.000 euro.

En ja, dat is nog steeds een heleboel geld… Maar toch.

De goedkoopste leuke elektrische auto?

Om precies te zijn kun je de leukste elektrische auto van Nederland al krijgen voor het €39.990. Tientje wisselgeld dus van 40 rooie. Maar, omdat hij vanwege deze nieuwprijs ook in aanmerking komt voor de SEPP -subsidie, kun je de Cupra Born dus al rijden vanaf 37.040 euro. Pak aan, zou ik zeggen!

Daarvoor krijg je de inmiddels bekende 204 pk sterke elektromotor die in meerdere producten van VAG is te vinden. Daarmee zit je in 7,3 seconden op de 100. De accu’s zijn 58 Kw groot en je zou er theoretisch 427 kilometer mee kunnen rijden. Ben je dan toch leeg, bij een snelle snellader kun je na 8 minuten alweer 100 kilometer bijladen.

Maar da’s nog niet alles, er is nog iets nieuws te melden over de Cupra Born. Er is een speciale editie met de toepasselijke naam ‘Edition’. Die kost 2000 euro meer dan de standaarduitvoering, maar daar krijg je -en ik quote- ‘heel veel extra luxe en hightech’ voor. We weten niet wat precies, maar we geloven het persbericht op zijn woord, toch?

Kortom, de leukste elektrische auto van Nederland is nu nog leuker, want goedkoper. Dus voor de prijs hoef je het niet te laten. Maar voorvoor dan wel?

Laat dan maar weten in de comments…