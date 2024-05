Gave (nostalgische) gametitel keert terug: nu te bestellen!

Een welbekende naam wordt uit de mottenballen gehaald en de pre-orders zijn nu geopend.

Autoracen en videospellen gaan sinds het prille begin al hand in hand. Terwijl de moderne titels eigenlijk een product zijn van recente jaren. Behoeftes veranderen en het zijn spellen als Gran Turismo en Forza Motorsport die meevaren met de huidige koers. Behalve Need for Speed zijn er niet veel grote titels die al jaren mee gaan.

Test Drive

Zo is er al jaren geen Test Drive-game meer geweest. De eerste stamt al uit 1987! Toen kon je deze racegame spelen op je Atari ST, het was dan ook een game van Atari. Maar ook je Amiga of Commodore 64 kon hem draaien. Kicken! Test Drive wist eigenlijk altijd wel te scoren en zo zijn er tussen 1987 en 2006 een tiental titels uitgebracht.

Test Drive Unlimited

Iets recenter, 2006 dus, kwam Test Drive Unlimited, een samenwerking tussen Atari als uitgever en ontwikkelaar Eden Games. Het doel van Test Drive Unlimited, veelal afgekort tot TDU, was een ‘open world’ spel, waar je dus kan racen en als je even klaar bent met racen een vrije wereld verkennen. Lekker rondrijden op een mooie locatie, in het geval van TDU een replica van O’Ahu, het eiland van Hawaii waar de hoofdstad ligt. Test Drive wist lang niet altijd een succes te zijn, maar TDU is voor de nieuwe generatie zeker een klassieker. Het vervolg, Test Drive Unlimited 2, borduurde voort op het succes van TDU in 2011. Deze game hield het minder goed vol en de ontwikkelaar ging dan ook na een paar jaar op de fles. En toen werd het stil.

Test Drive Unlimited: Solar Crown

Toen kwam 2020. Uitgever Nacon uit Frankrijk heeft de rechten voor de Test Drive-serie bemachtigd en in samenwerking met ontwikkelaar KT Studios komt hij er echt: een vervolg in de Test Drive-serie. De nieuwste game heet Test Drive Unlimited: Solar Crown, dat laatste is een verwijzing naar de raceserie waaraan je meedeed in het verhaal van TDU2. Het wordt dus een direct vervolg met diezelfde naam en de historische Test Drive-naam. Gamers kunnen hun geluk niet op.

Pre-order

En vandaag kunnen fans van de TDU-serie (toegegeven, ondergetekende is daar één van) hun geluk echt niet op: er is eindelijk een releasedatum. TDU:SC is namelijk al jaren in ontwikkeling en dus sinds 2021 concreet, maar er is alweer drie jaar verstreken. In die tijd zijn er wel teasers, trailers en nieuwtjes geweest waarmee steeds meer duidelijk werd over de game, maar niet wanneer je hem mocht spelen. En de datum is: 12 september 2024.

Je kan de game nu pre-orderen voor PC (Steam), Xbox (Series S en X) en PlayStation 5. Er komen vier edities: de basis-game, die kost 59,99 euro. Daarnaast komen twee verschillende ‘zilveren pakketten’ met exclusieve auto’s die anders niet inbegrepen zijn. Dat zijn ofwel de Range Rover Sport SVR en de Mercedes SLS AMG, ofwel de Jaguar F-Type SVR en de Audi R8 Spyder. En dan mag je ook nog eens twee dagen eerder aan de slag! Deze edities kosten 79,99 euro. De meest complete versie zorgt ervoor dat je de game zelfs zeven dagen eerder mag spelen en allerlei extra VIP-bonussen krijgt, plus de Maserati MC20. Deze editie kost 89,99 euro. Alle info over het bestellen vindt je op de website van TDU:SC.

De terugkeer van Test Drive als open world-game komt terecht in grote titels zoals Forza Horizon en Need for Speed. Test Drive Unlimited: Solar Crown speelt zich niet meer af op Hawaii zoals zijn voorgangers, maar in Hong Kong. Er is een replica gemaakt van het hele eiland waar Hong Kong op ligt zodat er hopelijk een mooie mix is tussen een grote stad, ruige terreinen en toffe bergweggetjes. TDU probeert zich te onderscheiden door ietsje minder een volbloed racespel te zijn en meer te richten op lifestyle. Huizen en casino’s spelen een rol en ook meer kunnen met je auto wordt belangrijk, zoals aanpassen, tunen maar ook het kopen ervan in bij een dealer. En natuurlijk, je zou het bijna vergeten, een proefritje kunnen maken voor de aankoop. Het heet niet voor niks Test Drive.

12 september dus, game- en Test Drive-fanaten kunnen hem alvast in de agenda schrijven. Ook wordt er regelmatig toegang uitgedeeld voor een gesloten bèta-test, dus houd ook het nieuws in de gaten als je wellicht wat eerder al een voorproefje wil krijgen van de nieuwste Test Drive.