Gebruikte Bijtellingsknaller voor 18K? AB advies!

Is een gebruikte bijtellingsknaller uit de lease interessant? Dat vraagt Autobloglezer Rik zich af.

Soms heb je van die vragen dat je denkt: ja, hoe zit dat eigenlijk? Eentje daarvan kregen we van Rik. Op dit moment is hij namelijk op zoek naar een opvolger voor zijn Ford Focus Wagon uit 2006. Deze kocht hij in 2011 en in 2015 wilde hij ‘m inruilen, maar hij kreeg slechts 1.500 euro inruil terug. De dealer zei dat de auto ‘op zijn einde’ was. Rik nam de uitdaging aan en verving vervolgens alleen het hoognodige om de auto veilig te houden. En nu, in 2023 is het dan eindelijk zover, de auto is dermate verroest dat Rik de APK niet eens meer wil afwachten. Het punt is gemaakt, de Focus mag, nee, moet eruit! Maar de verkopert zat er naast.

Gebruikte bijtellingsknaller: is dat interessant?

Voor de volgende auto zoekt Rik iets dat ongeveer even ruim is. Vanwege de lage afschrijving heeft Rik wat kunnen sparen kan hij een grotere en modernere auto kopen. Als het kan met lekker veel opties. Daarbij kwam hij bij de bijtellingsknallers van weleer geregeld tegen. Rik zag dat die vaak erg compleet zijn uitgerust, veel vermogen hebben en ook nog zuinig gereden kunnen worden. Dat klinkt uit de kunst. Maar is zo’n auto interessant voor de occasion-koper? Daar gaan we vandaag achter proberen te komen.

De wensen en eisen voor een gebruikte bijtellingsknaller voor Rik zijn als volgt:

Huidige / vorige auto’s: Ford Focus Stationwagon Futura Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Beide Budget: Tot de 18.000 euro, mag ook minder. Jaarkilometrage: Sowieso 30.000 km per jaar Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto: De Focus is écht tot de draad versleten (424.000 km!) Voorkeursmerken / modellen: Luxe auto met automaat en veel ruimte No-go merken / modellen: Focus was prima, maar mag wel iets dikker zijn

Volvo V60 D6 AWD PHEV

€ 16.445

2015

155.000 km

Wat is een Volvo V60 D6?

Vriendelijk zijn voor het milieu was in 2015 echt heel erg leuk. Je kon namelijk gewoon een hele dikke Volvo bestellen. Dan had je een dikke vijfcilinder die de voorwielen aandreef en een elektromotor voor de achterwielen. Bij elkaar was dat een zeer potente combinatie. Paar dingetjes waar je op moet letten is dat het weliswaar een Volvo is, maar niet een hele ruime gezinsauto. De Volvo V60 is namelijk niet echt ruim op de achterbank. De kofferruimte was al niet denderend, maar het accupakket snoept nog wat belangrijke liters weg.

Hoe rijdt zo’n gebruikte bijtellingsknaller dan?

Ja, het rijdt eigenlijk fantastisch. De stoelen zitten uitstekend, het onderstel is lekker comfortabel en de aandrijflijn zorgt voor meer dan voldoende voortstuwing. Het is echter geen 3 Serie-concurrent in dynamisch opzicht. De V60 D6 is geweldig als je tot 70% van zijn kunnen rijdt. Zowel in de bochten als op de Autobahn loop je tegen de tekortkomingen van het concept aan. De accu is vrij snel leeg (en dan mag de diesel alles zelf oplossen) en de accu zorgt ook voor een hoog gewicht.

Kosten Volvo V60 D6 PHEV:

Verbruik: 1 op 15,7*

Brandstofkosten: € 257

Gewicht: 1.849 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 95

Verzekering (WA+): € 85

Kosten per maand: € 438

Onderhoudsprognose

Ai, dit is een flinke. De Volvo V60 kent een hoop aandachtspunten. Enerzijds komt het ook omdat er erg veel van verkocht zijn, anderzijds omdat er nu – acht jaar na dato – best veel dingetjes aan kunnen komen. De injectoren zijn een aandachtspuntje. Oh, en het hybridesysteem werkt niet altijd feilloos. Een ander ding om rekening mee te houden is dat de banden erg snel slijten vanwege het hoge gewicht. De dynamo gaat ook weleens kapot. En dan zijn er nog alle dingen die kapot kunnen gaan bij een luxe auto. Plus roest, want ja, dat is bij deze generatie Volvo’s niet altijd denderend voor elkaar. Hier is zo’n gebruikte bijtellingsknaller dus minder interessant.

Afschrijvingsprognose

Dit zijn geen Polestars die in waarde gaan toenemen. Sterker nog, vanwege het hoge gewicht en het feit dat het diesels zijn, is de wegenbelasting enorm. Maar: de CO2-uitstoot zit onder de 49 gram per km (48!) dus betaal je het halftarief. We weten alleen niet hoelang dat nog het geval is. Deze Volvo V60 D6 heeft een kentekengewicht van 1.845 kg, dus dat tikt enorm aan. Onze inschatting is dat een Volvo station altijd wel iets van een waarde vertegenwoordigd, maar zonder halftarief voordelen is een gewone V60 of V70 interessanter.

Mitsubishi Outlander PHEV Instyle +

€ 15.999

2014

165.000 km

Wat is een Mitsubishi Outlander PHEV? (weet je dat niet, van de Leidl!)

Ha! De Metsubsidie Outlander! Deze auto was het rijdende symbool van geld besparen. Er waren namelijk zoveel stimulansen om deze auto te rijden, dat je wel gek was om het niet te doen. Het is een PHEV-variant van de derde generatie Outlander. In principe is het best een slim systeem: het is namelijk een elektrische auto met een range-extender. Er zit ook geen transmissie in. Het probleem is dat in 2013 de elektro- en accutechniek nog niet zo ver was. Dus de matige actieradius is alleen maar belabberder geworden. Je mag blij zijn als je meer dan 10 km haalt, is het extreem veel. Oef, waarom dan nog een gebruikte bijtellingsknaller kiezen?

Hoe rijdt zo’n gebruikte bijtellingsknaller dan eigenlijk?

Ja, niet denderend, althans, als je van autorijden houdt. Van de Outlanders is dit echter wel de meest comfortabele qua onderstel en geluidsniveau. Het is wat dat betreft vrij goedmoedig. Dankzij het vlotte reageren van de elektromotor lijkt er iets van en prestatieniveau te zijn, maar dat is heel tijdelijk in de Mitsubishi. Ondanks dat alle opties bij deze Instyle aanwezig zijn, is het allemaal wel van en lager niveau. Adaptieve cruise control werkt zeer rudimentair: bij een rotonde begint ‘ie al te accelereren…

Kosten Mitsubishi Outlander PHEV

Verbruik: 1 op 16,2

Brandstofkosten: € 302

Gewicht: 1.785 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 51

Verzekering: € 65

Kosten per maand: € 418

Onderhoudsprognose

Qua betrouwbaarheid staat de Mitsubishi Outlander vrij hoog aangeschreven. Het is immers een Japanse auto. Het is natuurlijk een vrij grote en zware auto, dus het onderhoud qua banden enzovoort past daar ook wel bij. Ook heb je natuurlijk twee aandrijflijnen om rekening mee te houden. Net zoals met de Volvo is het accupakket het grootste zorgenkind. Deze zijn heel erg duur om te vervangen en dan heb je eigenlijk nog niets. Het wordt tijd voor goede aftermarket partijen, eigenlijk. Als je voor een paar duizend euro 100 km range aan zou kunnen winnen, dan zou het ineens interessant kunnen worden., maar dat is het nu nog niet echt.

Afschrijvingsprognose

Ja, in principe zouden we zeggen: niet al te best. Maar al jarenlang zijn deze auto’s enorm waardevast. Dus er zijn mensen die de auto nog steeds willen kopen. Nu is het aanbod minder extreem dan je zou denken: veel van deze auto’s zijn geëxporteerd. Maar helemaal verkeerd was de subsidie dus niet, want men rijdt nog altijd graag deze auto’s. Dus qua restwaarde zijn we voor de verandering gematigd positief. In tegenstelling tot de Volvo is het een benzine, dus mocht het half tarief vervallen is het nog enigszins te doen. Ook handig, er kan een trekhaak achter en sommige hebben ‘m zelfs omgebouwd naar LPG. Dat is dan echt de ultieme Nederlandse auto.

Volkswagen Passat GTE Highline (B8)

€ 17.950

2015

170.000 km

Wat is het?

Volkswagen kwam ietsje later met de bijtellingsknallers, maar pareerde uiteindelijk ijzersterk met de Passat GTE. In eerste instantie was er de Golf GTE. Die auto ontvingen we destijds nogal lauwwarm. Het zijn fijne auto’s, maar die naam GTE lijkt te veel op GTI en daar komt het écht niet bij in de buurt. Bij de Passat hebben we er minder last van, waarschijnlijk omdat er geen Passat GTI is. Bij deze auto is het totaalpakket namelijk heel erg goed. Het interieur komt nog altijd vrij modern over en ook het exterieurdesign is vrij fris. Wel moet je genoegen nemen met een sedan, want stations zijn ietsje prijziger.

Hoe rijdt de Passat GTE?

Nou, eigenlijk heel erg goed. Er zijn minder sportieve aspiraties, dus stap je met en ander gevoel in. Ondanks de 1.4 motor voelt de Passat best potent aan. Het is allemaal vrij Duits: relatief stevig, stabiel en comfortabel. De stoelen zijn bijzonder prettig. Nog een voordeel: de prestaties zijn prima, maar het verbruik al helemaal. Zeker als je een beetje normaal met het verkeer mee tokkelt, dan is het verbruik erg gunstig te noemen.

Kosten Volkswagen Passat

Verbruik: 1 op 18,3

Brandstofkosten: € 263

Gewicht: 1.620 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 42

Verzekering: € 60

Kosten per maand: € 365

‘Yolo’ 508 1.5 HDI Aut. 130

€ 17.780

2019

130.000 km

Wat is een het?

De huidige Peugeot 508. We gaan dit keer niet kijken naar de maximale pk’s voor het budget (dat we ietsje rekken). Nee, we hebben gekeken naar de jongst en mest complete D-segment auto en we kwamen op deze 508 uit. Moderne auto’s zijn veelal vrij luxe uitgerust, zeker bij de niet-premiummerken sta je er van te kijken wat je krijgt voor je geld. Het is een keurige D-segment liftback, een heuse Berline. Precies wat je nodig hebt, eigenlijk. Sterker nog, vroeger was een D-segment vijfdeurs de ultieme gezinsauto. Oh, en kijk er eens naar: dit is gewoon een knappe kar.

En hoe rijdt het dan?

Heel erg goed, als je geen haast hebt. De 1.5 diesel is een soepel naaimachientje. Als je gewoon lekker op koppel rijdt en relaxed met het verkeer meerijd is het dikke prima. Sterker nog, je kan prima een prent pakken met deze Peugeot. Op de linkerbaan in Duitsland heb je iets minder te zoeken, alhoewel je 200 km/u wel kan halen. Maar je hebt voor relatief een klein bedrag een enorme lap auto, heel veel uitrusting en het ziet er nog modern uit. Sterker nog, het huidige model ziet er nagenoeg hetzelfde uit. Kijk, dat is mooie meegenomen!

Kosten Peugeot 508

Verbruik: 1 op 19,3

Brandstofkosten: € 212

Gewicht: 1.474 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 150

Verzekering: € 70

Kosten per maand: € 432

Afschrijvingsprognose

Ja, ga er maar god voor zitten. Dit gaat wel afschrijven. D-segment auto’s zijn namelijk niet heel erg populair. En al helemaal niet met een dieselmotor in het vooronder. Aan de andere kant, deze Peugeot komt uit een tijd dat niemand een diesel meer kocht en er zijn altijd mensen op zoek naar een diesel. De aanwas stopt nu namelijk bijna helemaal. Deze 508 is modern en heeft het gewoon Euro 6-label. Het onderstel is bovengemiddeld prettig in de omgang.

Onderhoudsprognose

Uiteraard zul je onderhoud moeten uitvoeren. Het voordeel is dat je maar één motor mot onderhouden die ook nog eens behoorlijk eenvoudig is. De auto is relatief nieuw en er zijn nog niet heel erg veel bekende issues waar je op moet letten. Maar deze auto komt wel uit een tijd dat de Fransen flink werk hebben gemaakt van de bouwkwaliteit en betrouwbaarheid.

Autoblog oordeel voor een gebruikte bijtellingsknaller

Je moet heel erg goed overwegen wat je nodig hebt. Ja, er is behoorlijk veel keuze uit origineel Nederlandse auto’s en ja, ze zijn over het algemeen erg goed aangekleed. En in principe zijn die aandrijflijnen nog prima bruikbaar vandaag de dag. Houdt wel rekening ermee dat je de eerstvolgende bent die van half- naar voltarief gaat. Dat niet alleen, ook hebben we het over 7 tot 10 jaar oude auto’s waarvan de accu een keer vervangen moet worden. De Volkswagen is het minst verouderd en van de bijtellingsknallers het meest interessant. MAAR! Het verschil met gewone auto’s is niet heel erg groot. Daarbij hangt de accu-vervanging als een soort zwaard van Damocles boven de bestuurdersstoel. En ook dankzij die accu vallen de prestaties tegen. Helemaal als de accu leeg is.