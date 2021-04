Earthcruiser Terranova heeft gewoon toilet aan boord - Autoblog.nl

Lekker met een Donald Duckje erbij. Even 20 minuten voor je zelf in je eigen odeur. Met deze Earthcruiser Terranova kan het.

Het leukste van TopGear en The GrandTour was altijd als de drie heren op pad gingen. Met een minimaal budget, aparte wagenkeuze en drie van de alcohol afkickende Britten in een tent of smerig hotel levert altijd leuke beelden op.

Die TG/TGT-avonturen kunnen véél minder vermakelijk zijn als ze deze Earthcruiser Terranova zouden gebruiken. Ze zouden immers veel sneller op hun bestemming aankomen, zonder af te zien.

Serieus

Mocht je er nog nooit van gehoord hebben, de Earthcruiser Terranova is een serieuze offroader waarmee je overal komt. Dat niet alleen, je kan ook ongeveer alles meenemen, waaronder een hoop bonen. Witte, bruine, zwarte: het kan allemaal. Deze bonen kun je dan ook daadwerkelijk bereiden c.q. opwarmen. Als de volledige spijsvertering zijn werk heeft gedaan, kan je ook terecht in de Terranova.

Want de Earthcruiser Terranova is uitgerust met een toilet. Gewoon eentje met een bril om de nare luchtjes in de pot te houden. Aan de zijkant lijkt er ruimte te zijn voor enkele Donald Duck-strips. Maar we kunnen niet een artikel wijden aan het feit dat dit voertuig met een toilet uitgerust is. Dat is niet alleen infantiel, maar dan gaan we voorbij aan het feit dat er een woonkamer, keuken, terras, in hoogte instelbaar dak, tent en dergelijke ook allemaal aan boord zijn. Naast de reeds genoemde poepdoos, uiteraard.

Basis Earthcruiser Terranova

In technisch opzicht kun je veel zelf bepalen. Je zit niet vast aan de producten van één automerk. Er is keuze uit diverse vehikels uit de bedrijfswagen-divisie van Ford, RAM of Chevrolet. Je moet dan wel kiezen voor minimaal een F-150, 1500 of Silverado 1500. Maar liever een iets grotere, sterkere en zwaardere versie is wenselijk.

















De prijs is niet misselijk, het begint bij exact 289.000 dollar, volgens hun website. Dat toilet zit bij de prijs inbegrepen, die Donald Duckies moet je zelf regelen, een jaarabbonement op dat vrolijke weekblad kost 174,35 euro.