Verstappen fans rijden meer schade

Het is statisch aangetoond dat Nederlandse F1-fans aanzienlijk sportiever rijgedrag vertonen en meer schade rijden.

Sinds 16 mei 2016 zijn er in Nederland een heleboel Nederlandse F1-fans bijgekomen. Wij Nederlanders houden ervan om een sport te steunen waarbij er wat te vieren valt. Vroeger was F1 een niche-sport in ons land, relatief gezien. Vergeet niet dat lange tijd Jos The Boss een grotere fanclub had dan welke coureur dan ook! En dat fanclubs misschien een Nederlandse aangelegenheid waren.

Maar niet alleen willen we ons vereenzelvigen met de euforische prestaties van M. Verstappen, we dichten onszelf ook dergelijke rijkwaliteiten toe. Althans, het lijkt erop dat de Nederlandse autosportfan er door geïnspireerd wordt. Dat blijkt namelijk uit onderzoek, dus dan is het waar. Onderzoeksbureau Motivaction heeft in opdracht van verzekeraar Interpolis het een en ander onderzocht. De resultaten ervan zullen u doen verbazen!

Nederlandse F1-fans zijn zelfverzekerd

Uiteraard willen we enkele interessante conclusies en bevindingen met jullie delen, trouwe lezers. F1-fans hebben een veel avontuurlijke en meer zelfverzekerde rijstijl. Dat klinkt niet als de beste combinatie. Dat is het ook niet helemaal, want F1-fans raken namelijk statisch gezien vaker een object tijdens het manoeuvreren en rijden vaker achterop andere auto’s. Dat laatste is een hoedtik naar J. Verstappen op Juan-Pablo Montoya op Interlagos in 2001.

Maar er is meer. Nederlandse Formule 1-fans zijn zelfverzekerder en raken niet onder de indruk van drukte in de auto of wisselende weersomstandigheden. Wat dan wel weer heel erg grappig is: de Nederlandse F1-fans zien zichzelf als heel erg goede bestuurders. Uiteraard. Ze vinden zichzelf ‘goed’, ‘ervaren’ en ‘veilig’ als bestuurder.

En Nederlandse F1 fans zijn dan wel weer onder de indruk van Lewis Hamilton fans die het wagen om iets van Max te vinden op social media, maar goed dat doen ze meestal niet in de auto.

Ook gewoon goede liefhebbers

Nu is het makkelijk afgeven op Nederlandse F1-fans, maar het is niet allemaal kommer en kwel. Vaak zijn het namelijk autoliefhebbers die beter voor hun auto zorgen. Ook checken ze vaker de bandenspanning en de verlichting. Misschien moet Stipt voortaan F1 auto’s verloten dus in zijn webshop!

Daarnaast raken F1-fans minder gefrustreerd door tijdsdruk of een niet deugdelijk functionerend navigatiseysteem. Over dat systeem gesproken, de Nederlandse F1-fans vinden het leuk om tijd van de navigatie af te rijden. Dus als Waze zegt dat je om 11:00 op het redactiekantoor arriveert, zijn de fans dat als een sport om er 10:50 van te maken.

Als we dit zo teruglezen. Inderdaad, wij zijn ook F1 fan!