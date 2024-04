Prijs nieuwe Tesla Model 3 duikt onder de 40.000 euro!

Een nieuwe Tesla Model 3 voor minder dan 40.000 euro, dat kan nu.

Je hebt vast wel meegekregen dat het niet zo heel jofel gaat met Tesla. De Amerikaanse autofabrikant wil meer auto’s verkopen om het tweede kwartaal beter te laten verlopen dan het eerste kwartaal. Hoe doe je dat? Tesla herhaalt de eeuwenoude truc en verlaagt de prijzen wederom. Kijk, daar kun je niet over klagen natuurlijk.

Tesla Model 3 prijs

2.000 euro korting

De Tesla Model 3 is afgelopen weekend 2.000 euro goedkoper geworden. Ik heb medelijden als je vorige week vrijdag een order hebt geplaatst voor een nieuwe. Aan de andere kant is de prijslijst van Tesla meer volatiel dan de prijs van een bitcoin. De kortingen vliegen je af en toe om de oren.

Vorig jaar werd de Model 3 in het nieuw gestoken, dat betekent dat je nu een knappe Model 3 voor een aardige prijs kunt rijden. De goedkoopste Model 3 stond voor 43.990 euro in de prijslijst. Dat is de achterwielaangedreven instapper met een WLTP-rijbereik van 513 kilometer. Nu kun je deze variant voor 41.990 euro bestellen. Pakken we de SEPP-subsidie erbij en je hebt voor 39.040 euro een gloednieuwe Tesla Model 3. Een uitstekende aanbieding.

Wie twijfelt over een aankoop kan maar beter op de bestelknop rammen. Door de dynamische prijsstrategie moet je niet gek opkijken als het over een paar maanden weer anders is. De vernieuwde Tesla Model 3 had in september 2023 een vanafprijs van 42.990 euro. Later ging dat omhoog naar 43.990 euro en nu heb je ‘m voor 41.990 euro. Ja, ze zijn gek op spelen met de prijzen bij Tesla. Daarmee is het gat met de Model Y een stukje groter geworden. Deze begint bij 43.990 euro.

De Tesla Model 3 Long Range All-Wheel Drive kost nog steeds 49.990 euro en is daarmee ook te duur om in aanmerking te komen voor subsidie.

Concurrentie

Voor 39 mille een nieuwe Model 3 rijden, daar kan eigenlijk geen concurrentie tegenop. Een basis VW ID.3 is inclusief subsidie een paar duizend euro goedkoper. Dan rij je er echt niet zo knap bij als in de Model 3. Hmm, misschien een Volvo EX30 Single Motor Extended Range om er een moderne concurrent bij te pakken. Kost je 41.495 euro ex subsidie en heeft op papier een minder rijbereik dan de Tesla. Als laatste de BYD Seal. Door de prijsverlaging van de Model 3 hoef je eigenlijk niet eens meer te kijken naar de Chinese sedan, met een vanafprijs van 45.990 euro. Dat is een serieuze premium ten opzichte van de Tesla.