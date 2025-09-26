Hij noemt het concurrerende model ”een geweldige auto”.

Als jij een bepaald soort auto’s wilt verkopen en iemand anders heeft precies hetzelfde plan, dan ontstaat er frictie. Tenminste, dat zou je zeggen. De grote baas van het Chinese concern Xiaomi – dat naast telefoons, stofzuigers en andere huisartikelen ook auto’s bouwt – vertelt zijn achterban dat de grote concurrent een geweldige auto bouwt.

De hoogste pief bij Xiaomi heet Lei Jun. Hij bracht gisteren aandeelhouders en andere geïnteresseerden op de hoogte van wat er speelt bij het Chinese gigabedrijf tijdens zijn jaarspeech. Zo vertelt hij over de nieuwe tegenhanger van de iPhone 17 en allerlei smart-apparaten voor in en rondom je huis. Ook de auto-afdeling komt voorbij.

We verwachtten dat Jun de YU7 Ultra zou tonen die de laatste tijd veelvuldig testrondjes rijdt op de Nürburgring. Maar nee, de vermoedelijk ontiegelijke snelle EV-crossover krijgt op een later moment zijn eigen persmomentje.

Xiaomi: ”Koop anders maar een Tesla”

Het blijft nu dus nog even bij de gewone YU7. De halfhoge EV heeft één grote concurrent op het wereldtoneel: de Tesla Model Y. Dat weet Xiaomi ook. Wat autobedrijven – en dus niet alleen de Chinezen – dan doen, is een aantal stuks van de concurrerende auto kopen, hem uit elkaar halen en kijken wat ze van de rivaal kunnen leren. Alsof wij de Autoweek kopen en hem van kaft tot kaft gaan bestuderen.

Xiaomi heeft dat ook gedaan met de Tesla Model Y. De Chinezen zijn erg onder de indruk van de Tesla voor de massa. De Xiaomi-baas zegt: ”We hebben drie Tesla Model Y’s gekocht om uit elkaar te halen en te onderzoeken. Wat een geweldige auto. Als je de Xiaomi YU7 niet leuk vindt, dan kun de Tesla Model Y kiezen.” Zo is ‘ie dan ook wel weer hè, onze Jun.

Wat vertelt Xiaomi dan wel over de nieuwe auto’s?

Nou, best wel wat interessants. Het merk moet het nu nog hebben van verkopen in China, maar gezien de aanwezigheid op de Nürburgring weet je dat het daar niet bij blijft. Het EV-merk bevestigt dan ook de uitbreiding naar de Europese markt. Vanaf 2027 kun je Xiaomi’s kopen in ons continent.

We hebben geen bevestiging dat Nederland ook meedoet, maar gezien ons EV-aandeel in Europa kan ik me goed voorstellen dat Nederland interessant is voor Xiaomi. Xiaomi wil ook eigen showrooms gaan openen. Tegen 2030 moeten er 10.000 Xiaomi-dealers over de hele wereld verspreid zijn.

Op maat gemaakt Xiaomi

In die Xiaomi-winkels kun je straks gebruik maken van Xiaomi’s Sonderwunsch-evenknie. Bij het Chinese EV-merk heet dit het Xiaomi Customization Service. Je kunt natuurlijk uit tal van lakafwerkingen kiezen, maar ook uit interieurthema’s, borduurwerk, lampjes in de deur, kleur van de remklauwen, een bliksemschichtsticker op de zijkant, een plaquette in het deurpaneel, logo in hoofdsteun, verschillende logokleuren en ga zo maar door.

Zo moet jouw YU7 net iets anders zijn dan die van je buurman. Daarin verschilt de Xiaomi dan wel weer enorm ten opzichte van zijn concurrent van Tesla.