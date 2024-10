Kies in het buitenland voor snelladen

Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat snelladen in het buitenland vaak de beste keuze is.

Wij Nederlanders reizen graag. We gaan met een mud aardappelen in de kofferbak met onze heilige koe heel Europa en daarbuiten rond. Uiteraard met een ANWB pas op zak. Ook de elektrische rijder blijkt.

De ANWB heeft namelijk dataonderzoek gedaan naar het laden van elektrische auto’s in het buitenland. De bond heeft zich daarbij gebaseerd op het laadgedrag van zijn eigen klanten. Maar liefst 230.000 Nederlandse klanten van de ANWB zijn meegenomen in het onderzoek.

Laden in het buitenland

Nederland doet het natuurlijk hartstikke goed met laadpalen in elke wijk en snelladers op bijna elke verzorgingsplaats. In het buitenland is het soms wat meer zoeken geblazen.

De ANWB geeft aan dat Nederlandse laadpassen op vrijwel alle snelladers in Europa werken, waar dat bij langzame laadpalen in het buitenland dat nog wel eens problemen wil geven.

Afgelopen zomer (juni t/m augustus 2024) hebben klanten van de bond ruim 63.000 keer hun elektrische auto opgeladen in het buitenland. Het meest werd er gestekkerd in Frankrijk (24.615 keer), in Duitsland (17.202 keer), in België (5.179 keer) en in Italië (4.278 keer).

Alle uithoeken

Leuk om te zien waar al die Nederlanders met hun stekkerbakken helemaal naar toe rijden. De meest noordelijke laadsessie was op het eiland Magerøya in Noorwegen, ruim boven de poolcirkel. De meest zuidelijke laadsessie was in het Spaanse Marbella.

Oostwaarts werd het verste weg vlakbij Varna aan de Bulgaarse oostkust geladen en het meest westelijke punt was in IJsland.

Wat kost dat dan?

Wat ons als Hollanders natuurlijk echt interesseert is wat dat dan allemaal moet kosten. Waar kunnen we zo voordelig mogelijk laden en waar kost het ons het minst per kWh. Zowel voor snelladen als langzaam laden natuurlijk.

Het onderzoek heeft gekeken in alle laadsessies en voor de landen waar minimaal 500 keer geladen is, hebben de data-analisten de gemiddelde prijs per kilowattuur berekend.

Voor die gemiddelde prijs is dan weer een splitsing gemaakt tussen langzaam laden met wisselstroom (AC) en snelladen (DC) in het buitenland. De “gewone” laadpalen bij jou en mij in de straat vallen onder de eerste categorie en de snelladers staan veelal langs snelwegen en doorstroom locaties. Overigens zijn alle kosten meegerekend in de kWh prijs. Dus niet alleen het stroomtarief, maar ook een starttarief of blokkeertarief.

Zwitserland het duurst

Sommige dingen blijven dan altijd hetzelfde. Zo blijkt Zwitserland het duurste land te zijn om je elektrische auto op te laden (AC en DC). Per 100 kilometer ben je voor een gemiddelde elektrische auto in Zwitserland 14,69 euro kwijt aan stroom.

Het goedkoopste land blijkt Noorwegen te zijn. Hier ben je de gemiddeld de helft kwijt aan laadkosten ten opzichte van Zwitserland. Per 100 kilometer kost de stroom in een gemiddelde elektrische auto in het Scandinavische land 7,26 euro.

Snelladen gunstig

In Nederland is snelladen duurder dan het laden aan een gewone openbare laadpaal. Toch is dat in veel Europese landen heel anders. In Frankrijk en Spanje is snelladen zelfs goedkoper dan langzaam laden. Gemiddeld genomen werd er aan de DC lader minder betaald dan aan de AC lader.

In veel andere populaire vakantielanden is het prijsverschil veel kleiner dan in ons land. Dat komt onder andere door het eerder genoemde blokkeertarief. Een tijdsgebonden tarief, bovenop het tarief voor de stroom.

In landen als Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk is dat heel normaal. Bij snelladers heb je soms ook een tijdsgebonden tarief, maar omdat deze palen meestal op doorstroomlocaties staan, sta je daar niet snel een hele dag of nacht. Aan een gewone laadpaal wél en dat zie je terug in de gemiddelde prijs per kWh.

Ook is het snellaadnetwerk in Europa flink gegroeid. Met schaalgrootte, concurrentie en subsidie, komt ook een lagere prijs in zicht.

Kies voor snelladen in het buitenland

Met de herfstvakantie in aantocht heeft de Algemene Nederlandsche Wielrijders Bond nog een stukje consumentenadvies in petto voor de elektrische rijder. Kies voor de snellaadpaal.

In het buitenland is snelladen ongeveer even duur of beperkt duurder dan laden aan de langzame laadpaal. Je Nederlandse laadpas werkt ook op vrijwel alle snelladers in Europa in tegenstelling tot de langzame publieke laadpalen in het buitenland.

De kans op een hoge rekening in verband met blokkeertarieven is met een snellader ook veel kleiner. Je staat er immers niet een hele nacht.

Dan rest nog even een mooi overzicht van de gemiddelde kosten in Europa, dan kun je bepalen waar je volgende elektrische reis het beste naar toe kan gaan.