Geen 1 april: er is nu een BMW M4 pick-up

Deze M4 pick-up is stiekem beter gelukt dan de M3 pick-up van BMW zelf.

De SEMA Show in Las Vegas is één gekkenhuis, dat volstaat met unieke creaties. Een Ferrari 308 GTB met een Honda-viercilinder bijvoorbeeld. Nu kunnen we natuurlijk niet alles wat op SEMA te zien was behandelen, maar deze wilden we jullie niet onthouden: er stond ook een heuse M4 pick-up.

Dit doet ons – en jullie wellicht ook – meteen denken aan een stukje Duitse humor uit 2011. Toen introduceerde BMW bij wijze van 1 april-grap een pick-upversie van de toenmalige BMW M3. Dat deden ze met de nodige Duitse gründlichkeit, want ze hadden daadwerkelijk de zaag gezet in een M3.

Op de SEMA stond nu dus een soortgelijk project, maar dan met de nieuwe BMW M4 als basis. Ook hier hebben de achterbank en kofferbak plaatsgemaakt voor een laadbak, waardoor het een soort Australische ute wordt. De M4 is omgedoopt tot ‘M4 Maloo’, wat ook een verwijzing is naar de utes van Holden.

De M4 Maloo is een project van het Amerikaanse DinMann. Ze hebben eigenlijk beter werk afgeleverd dan BMW met hun M3 E92 pick-up, want DinMann heeft de moeite genomen om een speciale C-stijl te maken. BMW had destijds gewoon het dak abrupt afgezaagd achter de B-stijl.

DinMann heeft niet de zaag gezet in basis-M4, maar in de dikste versie: de M4 Competition. Deze pick-up heeft dus 510 pk en 650 Nm aan koppel. Het betreft ook de versie met vierwielaandrijving. De M4 Maloo kan dus de strijd aan gaan met de dikste Australische utes.

Helaas was het feit dat dit een M4 pick-up is blijkbaar niet genoeg om op te vallen op SEMA. Daarom is de auto ook voorzien van een opzichtige wrap en forged carbon. Overig is het geen normale wrap, maar blauwgekleurde PPF. Dat je het even weet.

Helaas is er weinig fatsoenlijk beeldmateriaal beschikbaar van deze creatie, dus we moeten het even doen met twee foto’s en een amateurfilmpje. Maar dat moet genoeg zijn om een idee te krijgen of deze M4 pick-up wel of niet geslaagd is. Roept u maar!