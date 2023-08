992 GT2 RS: hybride aandrijving en actief camber

Deze atoombom op wielen zal explosiever zijn dat dat programma van Jeroen van der Boom. Daarnaast heb je actief camber in de nieuwe 992 GT2 RS!

Ze blijven bij Porsche maar strooien met nieuwe uitvoeringen. Zo konden we afgelopen maand kennis maken met een nieuw smaakje: de 911 S/T. Dat is een soort GT3 TP met Weissach pakket, maar dan extreem veel duurder. Is dat dan de ultieme 911? Bwoah, daar zijn we nog niet van overtuigd

Een 911 GT3 RS heeft namelijk meer afwijkende hardware en is goedkoper. Het is dus even wachten op het oordeel van @wouter na de rijtest. Maar zoals we allen weten, heeft Porsche nog een smaakje dat alle andere 911’jes moet doen verbleken: de GT2 RS.

Dit is de vorige generatie, de 991 GT2 RS

Octrooinummer 10 2022 102 115.7

Porsche heeft patenten ingediend bij het octrooibureeau voor de 992 GT2 RS, dus we kunnen al een paar voorspellingen doen. Een van de tofste is nummertje 10 2022 102 115.7. Nu zijn jullie allemaal fan van octrooinummer 10 2022 102 115.7 en we hoeven alleen maar de naam van octrooinummer 10 2022 102 115.7 te noemen en jullie weten wij waar het over hebben. Over octrooinummer 10 2022 102 115.7 natuurlijk. In principe is het niet heel bijzonder: met deze techniek kun je de camber van de wielen aanpassen. Precies zoals dat kan camberplates.

Het bijzondere aan octrooinummer 10 2022 102 115.7 is dat je het kan aanpassen achter het stuur, al rijdend! Zo kun je dus het camber iets verstellen voor als je een bocht in gaat (meer camber) en weer terugzetten als je op het rechte stuk bent (met minder camber).

992 GT2 RS wordt hybride

Porsche bereikt dit door middels een topstang die het ophangpunt naar buiten duwt. Daaropvolgend past het camber zich aan. Mocht de techniek je bekend voorkomen, de 919 Le Mans-racer heeft ook een dergelijk systeem.

991 GT2 RS Dit is de 919 uit 2017

Zoals je begrijpt vereist een dergelijke techniek veel vermogen. volgens Auto, motor und Sport gaat het niet lukken met het reguliere 12 volt-systeem. Er is minimaa een 48 volt-systeem nodig. Aangezien de 919 een hybride racer is, gaat men er vanuit dat de komende 911 GT2 RS een elektromotor krijgt ter ondersteuning. De vorige had al 700 pk, dus wij gokken er op dat het heel erg veel meer paarden zullen worden voor de 992 GT2 RS.

Met dank aan Frank voor de tip!