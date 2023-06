Naast EV’s nu ook een elektrisch jacht van Porsche

Geruisloos over het water met een elektrisch jacht van Porsche en Frauscher

Wat als je een ontwikkelde aandrijflijn voor een elektrische auto toepast op een boot? Kan prima, want dat is precies wat Porsche in samenwerking met de Oostenrijkse jachtmaker Frauscher heeft gedaan.

Frauscher x Porsche 850 Fantom Air jacht

De technologie van de toekomstige volledig elektrische Porsche Macan (waar blijft dat ding toch) is gepropt in dit bootje. Of nou ja, dat is nogal oneerbiedig. We hebben het over een elektrische jacht van 8,67 meter lang en 2,49 meter breed. Het model is gebaseerd op de Frauscher 858 Fantom Air. De plaatjes zijn enkel wat schetsen, vergis je echter niet. Porsche en Frauscher gaan het jacht daadwerkelijk bouwen.

PPE

In eerste instantie komt er een First Edition. Daar worden er 25 stuks van gemaakt in 2024. De techniek, wat dus gebaseerd is op het Premium Platform Electric (PPE) van Porsche en Audi, bestaat uit een 100 kWh groot accupakket en is gekoppeld aan een permanent gesynchroniseerde elektromotor.

De elektrische boot kan, net als de elektrische Porsche Macan straks, 800-volt snelladen bij DC-laders. Het gebruikelijke AC-laden is ook mogelijk. Fastned heeft nog geen locaties aan het water. Naar de snelweg varen is wat lastig. Uiteindelijk komt er ook voor elektrische boten een laadinfrastructuur op gang, maak je maar geen zorgen.

Wat Porsche betreft blijft het niet bij deze Frauscher. De Duitse autofabrikant doet momenteel onderzoek om de elektrische aandrijflijn ook in andere formaat boten te stoppen.

Aan boord

Er kunnen negen passagiers mee aan boord van de Frauscher x Porsche 850 Fantom Air. Er is een lounge ruimte met een zonnedek, een zwemplatform, een elektrisch roestvrijstalen anker, een geluidssysteem en een koelkast.

Loop niet je lokale Porsche dealer in om er eentje te bestellen. De verkoop verloopt via Frauscher. Een pre-order voor de First Edition plaatsen is nu mogelijk, dan krijg je het jacht in 2024 geleverd.