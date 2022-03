Geen accijnsverlaging voor brandstof, aldus minister Kaag

Tuurlijk, laten we gewoon woekerprijzen blijven betalen. Er komt geen accijnsverlaging voor brandstof in ons koude kikkerlandje.

De brandstofprijs grenst inmiddels aan het krankzinnige. Op dit moment is de brandstofprijs 2,347 euro per liter. En dan krijg je ook nog eens van die knakige 95, waarbij de E10 lekker de ingewanden van je motor wegspoelt. Wat dat betreft valt de meerprijs Super Plus (E5) heel erg mee, dat is 2,44 euro per liter op het moment.

In Nederland betalen we een krankzinnige hoeveelheid accijns over brandstof. Omdat je er gebruik van MOET maken, is het makkelijk belasting vangen. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat het ‘eerlijk is zo’, de vervuiler betaalt immers op deze manier.

Geen accijnsverlaging voor brandstof

Het probleem is dat door de schaarste de prijzen alleen maar hoger worden. Want reken maar dat we binnenkort gewoon 2,50 voor een litertje tanken. Gaat het kabinet ons daarin tegemoetkomen? Men kan immers nog een kwartje van Kok compenseren…

Tijdens een uitzending WNL op Zondag geeft Minister van Financiën Sigrid Kaag aan dat dat niet gaat gebeuren. Het kabinet schijnt niets te voelen voor een aparte accijnsverlaging. Er wordt wel gekeken naar andere manieren om de lastendruk qua energie te verlagen.

Andere manieren om lasten te verlichten

Het verlagen van de accijns (of BTW erop) zal tijdelijk de lasten iets verlichten voor de automobilist. Het probleem is dat er dan minder inkomsten zijn die naar andere dingen kunnen gaan.

Volgens Kaag maakt het niet uit HOE de lastenverlichting wordt gerealiseerd, als deze maar gerealiseerd wordt.

Binnen ‘enkele weken’ komt het kabinet met een pakket aan maatregelen die ervoor moet zorgen dat de lastendruk niet zo hard stijgt. GroenLinks pleit voor bevriezing van prijzen. De Minister van Financiën pareert dat door te stellen dat wij de prijs voor de oorlog in Oekraïne betalen. Kortom, het is weer een gezellige boel in Den Haag.

Via: NOS.nl

