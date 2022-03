Red Bull houdt snelheid verborgen, zat potentie

Red Bull houdt snelheid verborgen, aldus een ware F1-kenner.

Het is spannend en toch ook weer niet. We hebben het niet over de eerste keer schuifelen op het brugklas-feest, maar over de pre-seizoentests in Spanje en straks Bahrein. Aan de ene kant kun je er helemaal niets over zeggen, aan de andere kant zijn er zat dingen die je wél kunt concluderen.

Zo hebben ze bij Haas gekozen voor een kwaliteitsinjectie qua coureur, alhoewel we niet officieel weten wie de uiteindelijke opvolger gaat worden. We zien wel dat Haas en Alfa Romeo het alsnog het zwaarst hebben en dat Red Bull, Mercedes, McLaren en Ferrari zich vooraan melden.

Red Bull houdt snelheid verborgen

F1-expert, analist en oud- F1-coureur Jolyon Palmer is tegenwoordig werkzaam voor Formula 1, alwaar hij zijn wijsheid met ons deelt. Als Analist is hij sterker dan als coureur (alhoewel het zeker geen Mazepin was).

Hij heeft de F1-teams nauwlettend in de gaten gehouden en onlangs zijn bevindingen gepubliceerd. Chauvinistisch als wij zijn, kijken we uiteraard meteen naar zijn uitspraken over Red Bull. Kunnen we de champagne al koud zetten? Of gaan we we weer 9 magere maanden tegemoet?

Sandbaggen

De Brit heeft gelukkig goed nieuws! Volgens hem is Red Bull behoorlijk aan het sandbaggen. Er was duidelijk focus op kilometers maken en niet zozeer om de snelste tijden te rijden. En zelfs tijdens de ‘rustige’ meters kon Verstappen Russell in de Mercedes rij eenvoudig volgen, aldus Palmer. Uiteindelijk was de Mercedes wel sneller, maar daar stapten ze over op een zachtere band, wat men bij Red Bull niet heeft gedaan.

Palmer concludeert dat Red Bull het meeste verborgen gehouden heeft tijdens de tests van alle teams. En dan te bedenken dat Red Bull zelf heeft aangegeven dat er nog veel in het vat zit met deze auto. Op het gewicht na, dat is nog wel een zorg waarover dan weer met geen woord gerept wordt. Het hele betoog van Jolyon Palmer kun je hier lezen.

