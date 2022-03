Nederlanders zoeken de goedkoopste brandstof

Een spontane tankbeurt bij een willekeurig tankstation? Nederlanders zoeken liever de beste kortingen op brandstof.

Heb je net je auto volgetankt bij een tankstation, zie je enkele honderden meters verderop nog een pomp met voordeligere prijzen. Balen natuurlijk. Met een app kun je in de omgeving vanaf je smartphone scannen waar de goedkoopste pomp zich begeeft. En dat doen Nederlanders nu meer dan ooit met de alsmaar stijgende brandstofprijzen.

Brandstof kortingen

MoveYou, een techbedrijf uit Friesland, constateert dat automobilisten massaal op zoek zijn naar kortingen op brandstof. Het bedrijf is leverancier van ICT-diensten voor tankstations, OV-bedrijven en andere mobiliteitsaanbieders. Ze zagen dat er op donderdag 24 februari ruim twee keer zoveel gebruik werd gemaakt van apps die korting op brandstofprijzen weergeven. Dat was de dag dat het Russische leger Oekraïne binnenviel. Sindsdien is brandstof er alleen maar duurder op geworden en sneuvelen er records.

De app Tankey werd onlangs overgenomen en leverde ook interessante data op. Op die 24ste van februari zag de applicatie een recordaantal van 2.000 nieuwe gebruikers. Bijna 300.000 automobilisten maken gebruik van de app. Uiteindelijk zijn er meerdere apps die je helpen om de beste korting te vinden. De Onderweg app van de ANWB werkt bijvoorbeeld met hetzelfde principe.

Uiteindelijk zijn die apps super handig om euro’s te besparen. Het scheelt al vaak enkele euro’s per tankbeurt als je van tevoren even uitzoekt waar je het goedkoopste kunt tanken in plaats van lukraak de eerste beste pomp te kiezen die je tegenkomt. Moet je niet al te ver of omrijden natuurlijk, want anders ben je alsnog brandstof aan het verspillen.