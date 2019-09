Geen benzine-S6 van Audi? ABT maakt er een voor je

Van je 'standaard' A6, A7 of Q8 een Audi met 'S-waardige' cijfers maken, dat kunnen ze voor je doen in Kempten.

ABT zit in een droompositie. De tuner is nog steeds niet officieel deel van Audi zoals Audi Sport die de RS-modellen bouwt, maar door nauwe samenwerkingen kun je vaak een ABT-pakketje onder de garantie krijgen. Daarentegen mag ABT als erkend autofabrikant de grenzen opzoeken zonder dat regelgeving en dergelijken snel roet in het eten gooien. Audi Sport en de EU zullen niet al te beste vrienden zijn, terwijl ABT in theorie die dans net ontspringt. Je hoeft overigens bij de tuner geen knotsgekke motorrevisies te verwachten, zoals bij Brabus. Dat zorgt ervoor dat de creaties van ABT niet verder dan gewaagd zijn, maar voor sommige auto’s net even de boost geeft die ze wellicht nodig hebben.

Neem de Audi A6. In theorie is het lekker dat je die nog kan krijgen met een V6 in het vooronder, maar wie net ietsje meer wil kan niet echt meer terecht bij de S6. Dat is bij de C8-generatie namelijk een diesel, niet iedereens ideaal. De upgrade naar RS6 is gelijk heftig en duur. Kortom: voor benzinestokers die een krachtige pakezel willen, zit er een gat in het A6-aanbod. Die wordt opgevuld door de nieuwste ABT A6.

Zoals gezegd, de basis is in principe al aanwezig. De 55 TFSI is een 3.0 liter V6 met Mild Hybrid-techniek aan boord, die zelf al een nette 340 pk en 500 Nm op de weg zet. Door een ABT-kuurtje kun je daar nu 408 pk en 550 Nm van maken. Dit aanbod geldt ook voor de overige auto’s in het Audi-gamma met deze motor, te noemen de A7 en Q8. Bij de Q8 wordt er zelfs geknoeid met de luchtvering, zodat die extra sportief instelbaar is. Klinkt allemaal lekker voor een kleine upgrade.

Prijzen en eventuele verdere opties kun je selecteren in de ABT-configurator, zo zijn er verschillende velgen en kun je de achterbumper vervangen door een unit met S6-look, maar dan wel met echte uitlaten. Verder opvallend is dat de 55 TFSI niet (meer) op de Nederlandse Audi A6-configurator staat. Eruit geweeĆ«lteepeed? In Nederland, waar zo’n turboaangedreven viercilinder ‘verrassend potent’ is, hoeft de koper die V6 ook niet zo nodig meer. Jammer, opdat hij terugkeert. Bij de Q8 en A7 staat de motor nog wel in de prijslijsten.