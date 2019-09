Fiat Ducato met moderne automaat: dit kost het

Zelf schakelen is niet meer dé uitkomst voor Ducato-eigenaren.

In de wereld van bedrijfswagens wordt geld bespaard op zo veel mogelijk fronten. Logisch, je wil dat een bestelwagen groot en functioneel is en dat hij je van A naar B brengt. Voor de rest hoeft het geen Bentley te zijn. Toch zijn er wat fronten waarop een beetje technologie niet misstaat. Dan hebben we het natuurlijk over elektrische bussen, maar ook de huidige dieselversies rusten hier en daar op nog relatief oude techniek. Nogmaals, als dat de nodige kosten drukt en het werkt, geen geklaag.

Toch besluit Fiat Professional dat het tijd is om hun grootste bedrijfswagen, de Ducato, te voorzien van een moderne touch. Zo krijgt de bus een negentraps automaat. Dan gaat het rijden toch net even iets soepeler. De automaat vervangt het vorige automatische systeem, wat een gerobotiseerde handbak was. Deze nieuwe automaat moet dat systeem doen vergeten.

De bak kost 2.100 euro extra bovenop de bestaande Ducato-motoren. De goedkoopste Ducato met automaat kost daarmee 27.050 euro. Voor zo’n grote bus is dat een eerlijk bedrag. Een handgeschakelde Ducato kost 19.650 euro, een waar koopje.

Je kunt de vernieuwde Ducato per direct bestellen. Een elektrische Ducato (uiteraard zonder versnellingsbak) komt in 2020.