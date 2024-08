Geen blauwe vogel tijdens Wilhelmus op Dutch GP

Wel een bekende van het Songfestival op de Dutch GP, geen blauwe vogel.

Wie o wie krijgt de eer om het Wilhelmus te blèren vlak voor de start van de Dutch GP? Je zou misschien verwachten dat het Joost Klein zou zijn. Die jongen kan er vast een unieke show van maken. Maar nee hoor, we blijven wel bij het Songfestival, alleen een andere deelnemer. En het is niet Sieneke (Sha-la-lie).

Wilhelmus tijdens Dutch GP

Nee, de organisatie heeft Duncan Laurence (bekend van: aaAAAaaahah) gestrikt om het Wilhelmus tijdens de Dutch GP ten gehore te brengen. Lawrence was natuurlijk de zanger en winnaar van het Eurovisie Songfestival 2019. Na Andre Rieu, Floor Jansen en Davina Michelle is het nu de eer aan Laurence om het Wilhelmus te zingen.

Persoonlijk had ik liever voor Ernst, Bobbie en de rest gekozen. Of Gordon, de beste man heeft zelfs een nieuw album. Wat hebben we nog meer voor parels in Nederland? Frans Bauer? Lekker man.

Duncan Laurence heeft ervoor gekozen om zichzelf en zijn piano mee te nemen. Tijdens het Wilhelmus kleurt het circuit rood, wit, en blauw kleurt om er meteen het record voor de grootste vlaggenactie in de Nederlandse sportgeschiedenis te vestigen.

De Nederlandse zanger grijpt het moment aan om zijn nieuwe single uit te brengen. Het nummer heet Feel Your Love (Rapture) en is in samenwerking met Tanishk Bagchi en Ganesh Waghela geproduceerd. De single verschijnt 23 augustus, twee dagen voor de Dutch GP. Kun je alvast het liedje uit je hoofd leren, zodat je mee kan zingen vanaf de tribune. Dat wil je.

De Grand Prix van Nederland start zondag 25 augustus om 15:00 Nederlandse tijd (duh). Het optreden van Duncan Laurence is om 14:44 en zal live over de hele wereld uitgezonden worden via F1 TV en de rechten hebbende streaming- en televisiezenders. Een prachtig visitekaartje voor ’t land, nietwaar?