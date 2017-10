Geen BMW: bied op deze Duitser met zes-in-lijn

De klassiekergekte is nog niet doorgedrongen tot de prijs van deze Opel Monza. De veilingmeesters hebben 'm ingeschat op een schaamteloos laag bedrag.

Een Amerikaanse Duitser vernoemd naar een Italiaans circuit, dat is deze Opel Monza. De grote coupé op basis van de Opel Senator A kwam nog uit de tijd dat, in mijn ogen, de Amerikaanse invloeden duidelijk zichtbaar waren bij Opel. Oké, meerdere merken boden in die tijd auto’s aan met achterwielaandrijving en zes-in-lijns, maar ook de styling van de binnenkant en buitenkant heeft wat mij betreft een Amerikaans sausje. Ook goed voor op de BBQ-ribs waarschijnlijk.

De Monza moest in zijn tijd concurreren met serieus spul, zoals de BMW E24 6-serie. Dat was althans het mikpunt van Opel, in de praktijk slaagde het merk niet geheel in deze opzet. Misschien had Opel beter een dealtje kunnen sluiten met Erich Bitter en de Bitter SC Coupe onder eigen naam op de markt kunnen brengen. Maar goed, Als…dan…et cetera. Desalniettemin is de Monza een bijzondere auto. Geen wonder dat @larssb er ooit een epistel aan wijdde.

Ondanks deze ronkende liefdesbrief is de Monza op een of andere manier buiten de zeepbel die de klassiekerbubbel heet terecht gekomen. Neem nou deze schitterend groene Monza automaat uit 1978. Onder de kap huist niet meer de originele 2.8 liter I6, maar een 3.0 liter I6. De motor met 150 pk (50 pk per liter!) loopt ook op LPG. Die moet wel van een echte liefhebber zijn geweest dus.

De enige mankementen van de auto zijn dat deze wat laswerk nodig heeft aan de voorbumper. Verder is het instappen en rijden maar. Op de teller staan slechts 111.321 kilometers. Dus, klassieke zes-in-lijn, goede kleur, honingraat velgen, coupé, hoe zit het dan met die prijs? Wel, we hebben niet gelogen hierboven dat het gaat om een schijntje. De experts schatten ‘m in op een waarde van 1.900 tot 2.500 Euro. Geen geld. En volgend jaar wordt ‘ie 40, dus dan rijd je helemaal rond voor nop. BIED DAN!!!