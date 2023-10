Dit is de oudste EV van Marktplaats

Het zal je wellicht niet verbazen, maar het is ook meteen de EV met de kleinste actieradius.

Elektrische youngtimers is niet echt een categorie auto’s die hot is, maar ze bestaan wel degelijk. En dan hebben we het niet over auto’s die achteraf omgebouwd zijn, maar over auto’s die al elektrisch de fabriek verlieten toen Tesla alleen nog maar een uitvinder was.

Een van deze EV-pioniers was de Peugeot 106 Electric, die we vorige week behandelden als een van de auto’s waarvan je niet wist dat ze als EV geleverd zijn. Wat blijkt? Er staat er momenteel gewoon eentje op Marktplaats, zoals @tortuga tipte in de reacties. Dat is een occasion die we eigenlijk niet onbehandeld kunnen laten.

De Peugeot 106 Electric is een elektrische auto uit de jaren ’90, dus je moet natuurlijk geen hoge verwachtingen hebben. Of beter nog: helemaal geen verwachtingen. Zo heb je om te beginnen maar 27 pk. Nu heeft een 106 niet veel vermogen nodig, maar dit is wel een 106 die meer dan 1.000 kg weegt.

Het vermogen is één ding, maar de hamvraag is natuurlijk: hoeveel is er nog over van de range? Daar is de verkoper gelukkig heel eerlijk over. We citeren: “De actieradius is te verwaarlozen, houdt met +/- 30 km wel op.”

Oorspronkelijk had de Peugeot 106 Electric zo’n 100 km aan range, dus de accu heeft na 25 jaar nog zo’n 30% van z’n capaciteit over. Het is dus duidelijk dat je deze auto niet als enige auto moet kopen. En ook niet als boodschappenautootje voor erbij.

Waarom zou je deze auto dan wel moeten kopen? Nou, als je van automobiele rariteiten houdt bijvoorbeeld. Dan heb je met deze Peugeot 106 Electric voor weinig geld een auto die toch aardig zeldzaam is.

Het schijnt dat er in totaal zo’n 6.400 van gebouwd zijn, wat voor zo’n vroege EV nog best een indrukwekkend aantal is. Volgens de advertentie zijn er op dit moment maar vier in Nederlands en in de database van de RDW kunnen we er zelfs maar drie vinden.

Met 91.054 km op de klok wordt de auto op Marktplaats aangeboden voor €4.950. Het zou leuk zijn als je daar ook nog €2.000 subsidie op kon krijgen, maar die vlieger gaat helaas niet op. Daarvoor moet een elektrische occasion minimaal 120 km range hebben. En dat heeft de Peugeot 106 Electric ook in zijn beste dagen niet gehaald.