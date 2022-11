Is de Abarth 500e te duur?

De Abarth 500e is niet alleen sneller dan de Fiat 500e maar ook flink duurder. Is dat dan ook té duur?

Deze week op de digitale deurmat, het superieure persbericht van de burelen van Abarth, reeds uitgebreid bezongen door collega @nicolasr. Maar zoals dat gaat in de reacties onder de artikelen wordt er ook druk door gediscussieerd op de redactie van Autoblog.

Zo was @wouter nogal verbaasd over de prijs van 44 duizend euro voor de hatchback en 47 duizend euro voor de cabriolet. Voor een gepimpte groene Fiat 500e zeg maar. Zelf vond ik het ook geen koopje, maar @michaelras, praktisch als altijd, keek even iets verder. Hoe zit het eigenlijk met de concurrentie?

Duur?!

En zo is het ook. Want de eerste reactie is: duur! Maar is dat wel zo. Allereerst even, wat krijg je nu eigenlijk voor die 44 ruggen? Nou een driedeurs (hot)hatchback met een accupakket van 42 kWh. Snelladen kan tot maximaal 85 kW en het autootje heeft een vermogen van 155 pk.

Van nul naar honderd moet in 7 seconden gepiept zijn. In vergelijking met de Abarth 695 zou de Abarth 500e ruim een seconde sneller zijn de 595 op de baan van Balocco. Actieradius is nog niet bekend.

De introductie of standaarduitvoering heet Scorpionissima en is te bestellen in gifblauw (Poison Blue) of zuurgroen (Acid Green). Geen meerprijs. Qua uitrusting zit alles er dan wel zo’n beetje in wat je in de basis nodig hebt. Achteruitrijcamera (onontbeerlijk op zo’n enorme auto natuurlijk), airco, 18 inch wielen, en nog veel meer.

Wil je geen 44 duizend euro’s uitgeven aan dit rugzakje, dan kan leasen natuurlijk ook. Op basis van 60 maanden / 10.000 km kost je dat 606 euro per maand. De cabrio is 640 euro.

Concurrentie

We beginnen met de meest logische en tegelijkertijd de meest onlogische. De Fiat 500e. In de basis dezelfde auto, maar toch ook weer niet. We vergelijken hem even met de 118 pk versie, anders is het gat nog groter. Hij is iets kariger qua uitrusting, maar alsnog een achteruitrijcamera (waarom?), 16 inch lichtmetalen wielen en airco.

De 118 pk versie van de Fiat 500e is er vanaf 34.790 euro. Dik negenduizend euro goedkoper. Leaseprijs hebben we ook even voor je opgezocht: 515 euro per maand bij 60 maanden / 10.000 km.

Mini Electric

Iets ruimer en met een vermogen van 184 pk ook meer paarden aan boord dan de Abarth is de Mini Electric. Groter dus ook iets zwaarder en met 7,5 seconden van nul naar honderd een fractie langzamer dan de Abarth 500e. Snelladen kan tot 50 kW en dat is dus weer net iets minder.

Qua uitrusting is er veel te kiezen. De basisuitvoering heet Essential en is wel voorzien van zaken als de standaard navigatie en Apple Carplay, maar heeft dan weer geen achteruitrijcamera. Wel 16 inch lichtmetalen wielen. De instapper kost 38.412 euro. Leasen vanaf 514 euro per maand

Cupra Born

Nog eentje dan, de Cupra Born. Met een vanafprijs van 43.090 euro de duurste concurrent die we hier even beet pakken. Ook serieus meer ruimte dan in de Abarth uiteraard, maar goed hetzelfde geldt hier als voor de Mini, groter is zwaarder.

De batterij van de Born is 58 kWh en perst er 204 pk uit. Nul naar honderd in 7,3 seconden en snelladen tot 120 kW (170 is een optie). Airco is standaard, parkeersensoren ook. De lichtmetalen wielen zijn hier ook 18 inch en Apple Carplay en Android Auto zijn aanwezig.

De leaseprijs ligt hier op 567 euro per maand op basis van 60 maanden / 10.000 kilometer.

Is de Abarth 500e te duur?

Het is in ieder geval de duurste in dit rijtje. Maar goed er is maar één vrij complete uitvoering. De vraag die je jezelf moet stellen als je uit deze elektrische auto’s moet kiezen is, wat wil ik? Heb je ruimte nodig, dan is de Cupra of de Mini de betere keuze. Meer ruimte voor minder geld. Waarbij we wel moeten aantekenen dat het hier basisuitvoeringen betreft. Ga je de uitrusting op niveau brengen kost het nog wat meer natuurlijk.

Heb je de ruimte niet nodig, dan moet je wel even serieus te raden gaan of het de dik negenduizend euro extra waard is ten opzichte van de Fiat 500e. Het blijft een elektrische auto natuurlijk. Wat zouden jullie kiezen, laat het ons weten in de reacties hieronder!