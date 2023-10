NL prijs goedkoopste nieuwe elektrische MINI bekend

MINI heeft de Nederlandse prijs van de Cooper E bekendgemaakt.

De instapper dus! Want van de tweede generatie elektrische MINI Cooper komen twee varianten. Waar de vorige generatie enkel de Cooper SE had, komt deze nieuwe er als 218 pk sterke Cooper SE en de 184 pk Cooper E. Van het topmodel was al eerder een prijs gecommuniceerd. Die begon bij €38.990. Maar hoe zit het met de instapper?

MINI Cooper E prijs

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. De MINI Cooper E begint bij €35.990. Inclusief subsidie heb je het over 33.040 euri. Daarvoor krijg je een elektrische MINI met een 40,7 kWh groot accupakket. Het rijbereik ligt op 305 kilometer WLTP en je kunt maximaal 75 kW DC snelladen. De instapper sprint in 7,3 seconde naar de honderd.

Cooper SE

De productie van de Cooper E start in november 2023. Zijn de specificaties net iets te min voor je, dan is het toch beter om door te sparen voor de Cooper SE. Die heeft niet alleen meer vermogen (218 pk), maar ook een grotere accu van 54,2 kWh. Het grotere rijbereik van 402 km WLTP en 95 kW snelladen maakt de SE niet iets breder inzetbaar.

Concurrentie

Is het een goed deal? Nou, het is zeker geen onaardige prijs. Een Peugeot e-208, een zeer populaire EV in zijn segment, heeft een vergelijkbare prijs. De MINI lijkt me leuker sturen (let op: dit zeg ik op basis van verwachtingen) en het is de nieuwere auto van de twee. De e-208 gaat alweer even mee.

Wat dat betreft heeft de MINI goede papieren. Bovendien is de actieradius een stuk verbeterd in vergelijking met de eerste generatie. Op een koude winterse dag zal er misschien 200 kilometer overblijven van de echte actieradius, maar zoveel kilometers maken de meeste mensen toch niet elke dag. Kortom, het kan nog best een veel geziene auto gaan worden, die nieuwe MINI.

Fiat 500e 87 kW: 34.490 euro

Renault ZOE E-Tech Electric: 34.895 euro

MINI Cooper E: 35.990 euro

Peugeot e-208 Active 50 kWh: 35.320 euro

Abarth 500e: 38.490 euro

MINI Cooper SE: 38.990 euro

Peperdure MINI Countryman JCW

Naast de prijs van de nieuwe MINI Cooper E, heeft het merk ook de prijs bekendgemaakt van de nieuwe Countryman JCW. MINI dacht de prijs leuk te verstoppen in het persbericht zodat je het bijna zou missen en als je het prijskaartje ziet snap je misschien waarom.

Auto’s met een leuke motor zijn nu eenmaal duur in Nederland, want ze worden kapotbelast. Daar is de nieuwe Countryman JCW geen uitzondering op. De grootste MINI ooit beschikt over vierwielaandrijving, 300 pk en sprint in 5,4 seconden naar de honderd.

Klinkt leuk, maar die prijs is echt even schrikken. Het begint bij €76.990,-. Ja dat lees je goed! In de configurator gaat de prijs over de 90.000 euro als je wat opties aanvinkt. Bijna een ton voor een MINI. Ik zeg het nog maar een keer: de Nederlandse autoprijzen zijn echt krankjorum aan het worden.