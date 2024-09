Overheid maakte kolossale rekenfout bij belastingkorting op EV’s

Het vorige kabinet had een heel duur rekenfoutje gemaakt, wat nu gecompenseerd moet worden.

Eerder deze maand kregen (aspirerende) EV-rijders een flinke tegenvaller te verwerken bij de miljoenennota. De korting op de wegenbelasting wordt namelijk sneller afgebouwd dan gepland. In 2026 wordt de korting al afgebouwd naar 25% in plaats van naar 40%.

De officiële reden was dat “de budgettaire derving fors hoger uitvalt dan eerder geraamd”. De Telegraaf heeft nu echter boven water gekregen wat er precies mis is gegaan. Het vorige kabinet blijkt een kolossale rekenfout te hebben gemaakt. Dat is geen fake news, want een woordvoerder van het ministerie van Financiën heeft dit bevestigd.

Geloof het of niet, maar de overheid was even vergeten dat de gemiddelde EV een stuk zwaarder is dan een benzineauto. Dat hadden ze niet meegenomen in de berekeningen en dus gaven ze €1,5 miljard meer korting dan gedacht. Dat moet nu dus gecompenseerd worden.

Dat is niet alles: de EV is ook populairder (jazeker) dan het kabinet had becijferd. Ze waren nog uitgegaan van oudere cijfers, maar het marktaandeel van de EV blijft toch gestaag groeien. De vraag is of dat ook de komende jaren zo blijft, maar goed. Volgens de actuele cijfers zou er nog eens 2,3 miljard minder geld in de staatskas stromen met de geplande korting.

Dit is dus de reden dat de mrb-korting op EV’s nu sneller wordt afgebouwd. Nog even voor de duidelijkheid, dit is de regeling voor EV’s:

2025: 75% korting op de MRB

2026 t/m 2029: 25% korting op de MRB

2030 en verder: geen korting

Totdat er weer een nieuwe wind gaat waaien in Den Haag, dan kan alles weer op de schop gaan.

Foto: 4 ton wegende Hummer EV, gespot door @thomcarspotter