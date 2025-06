Geen smoesjes, je kunt nu doorblaffen met een elektrische auto

Met de juiste elektrische auto is discussie over actieradius en laden inexistant.

Dat is Frans voor niet bestaand. Want voor dit verhaal gaan we naar Frankrijk in de nieuwe Porsche Taycan Turbo S.

Een laag verbruik. Een epische race. Lekker snel laden. Mopperende Franse politie en Ruud de Wild. Dit verhaal heeft het allemaal. In de hoofdrol de 24 uur van Le Mans, de meest epische race ter wereld.

Le Mans

Op iedere must-do kalender van een beetje autoliefhebber moet de 24 uur van Le Mans staan. De kroon van de autosport is een spektakel waar je U tegen zegt. Geen andere race ter wereld heeft de ambiance van Le Mans.

Op het ene moment loop je tussen de hangmatten en tuinstoelen van strijders die heel de nacht langs de baan hebben gebivakkeerd. Terwijl je op het andere moment Orlando Bloom of Roger Federer spot, die met hun full acces door de pits wandelen. En in tegenstelling tot de Formule 1 zijn de celebs bij Le Mans er wél voor de auto’s en niet voor het kijk-mij-eens-interessant-zijn. Uitzonderingen daargelaten.

Autoblog was op uitnodiging van Porsche Nederland aanwezig tijdens de 24u van Le Mans. De Duitse autofabrikant is goed vertegenwoordigd tijdens deze race. Van de hypercarklasse met de 963 tot de 911 in de GT3-klasse. Fabrieksteams, Manthey Racing én FAT International vertegenwoordigen of zijn verbonden met het sportautomerk uit Stuttgart.

Helaas voor ons eindigde Porsche niet als eerste, maar moest de 963 genoegen nemen met de tweede plaats. Ik dronk er overigens geen cocktail minder om. Desalniettemin was het resultaat van Ferrari met onder andere Robert Kubica in het team zeer indrukwekkend. Helemaal als je beseft dat de hypercars ook na 23 uur racen nog ongelofelijk dicht bij elkaar zaten.

Sound!

Behalve Aston Martin dan. Ze waren de koning van het geluid met de atmosferische V12 Valkyrie, maar het ontbrak ze aan snelheid. Geeft niet, de soundtrack maakt dat meer dan goed. Over geluid gesproken. Kleine hoedtik naar Peugeot, ondanks een frustrerende (hun woorden) 12de en 17de plaats klonk de 9X8 erg vet. Met name de klappen van de downshifts. En ja, ook de Cadillac, Alpine en de BMW hadden zo hun eigen geluid.

Dat maakt Le Mans zo ongelofelijk gaaf. Van zescilinders en achtcilinders tot een V12. Het komt allemaal aan bod in deze 24 uurs race. De Formule 1 met die eentonige V6-motoren kan me gestolen worden. Het WEC is waar ik het écht warm van krijgt. Audiovisueel, maar ook vanwege het urenlange spektakel op de baan.

Hou er wel rekening mee dat de Franse politie op scherp staat tijdens zo’n evenement. Je bent sowieso al een verliezer omdat je een Nederlands kenteken hebt natuurlijk. Per ongeluk verkeerd rijden en ze proberen op hun meest onredelijke Franse wijze je duidelijk te maken dat je echt ongelofelijk verkeerd bezig bent. Hey, zo kennen we Fransen weer!

Le Porsche

Van en naar Le Mans deden we dus met een Le Porsche. De nieuwe Taycan Turbo S om precies te zijn. Nu zal ik heel eerlijk zijn. Van Amsterdam naar Le Mans is een dikke 700 kilometer. En dat met een elektrische auto.. nee bedankt. Aldus mijn vooroordelen. In mijn eigen benzinedino kan ik tenminste doorknallen. Ja, veel tanken en het is niet goedkoop. Maar wel lekker vlot. Met een elektrische auto kan dat niet.. toch?

Ik had het mis. De ontwikkelingen gaan keihard in EV-land en met de nieuwe Taycan Turbo S heeft Porsche serieuze stappen gemaakt in vergelijking met het model van de eerste bouwjaren. Van het opgegeven rijbereik van 635 kilometer wisten we meer dan 500 kilometer te halen. Autoblog-stijl: dus gewoon met een deftig tempo, een stevige rechtervoet en af en toe even die belachelijke 952 pk in de overboost aansprekend. Op de heenweg zat het verbruik op zo’n 18,7 kWh, de terugweg was wat onzuiniger met 22,5 kWh.

Dat betekende dat we voor de rit naar Le Mans in principe maar één keer hoefde te stoppen om te laden. 10-80% laden doet dat ding in 18 minuten en bij Fastned was het gewoon een steady 298 kW laadsnelheid zonder in te kakken. Hoera. Voor het eerst heeft de elektrische auto het gewonnen van mij als mens. Ik moest vaker pissen dan de auto moest laden. 1-0 voor de Taycan.

Zelfs Ruud de Wild was onder de indruk. Nee, dat laatste weet ik eigenlijk niet. Maar hij stond wel bij dezelfde Fastned druk telefonerend te laden met zijn eigen elektrische auto. Ruud, als je dit leest: lekker overhemd man.

Met een rijbereik van tenminste 500 kilometer en een hoge laadsnelheid is het lastig klagen over het concept van een elektrische auto. Er is geen Taycan Turbo S á €251.360 voor nodig om deze conclusie te trekken. Met andere high-tech EV’s kun je tot een vergelijkbare conclusie komen.

Maar die combineren niet vaak puike rij-eigenschappen, knappe looks, serieuze snelheid én comfort zo goed met elkaar als de Porsche Taycan dat wel kan. Zelfs de instappert doet dat al op een hoog niveau en dat is met een ton en een beetje wat schappelijker geprijsd.