Dit betaal je voor een hybride X1

De kleinste SUV van BMW is nu ook als hybride te bestellen.





We strooien deze week met BMW-prijzen. Deze keer is het geen peperdure performance SUV of sportcoupé, maar een compacte plug-in hybride. We hebben het over de nieuwe X1 xDrive25e. Die kennen we al sinds september, maar nu zit er ook een prijskaartje aan vast.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de nieuwste variant van de X1 is verkrijgbaar vanaf €50.027. Vanaf maart staat de xDrive25e in de showrooms. De X1 is nu de kleinste hybride SUV die je bij BMW kunt bestellen. Zijn grotere broers de X3 en de X5 zijn al langer als plug-in hybride op de markt.

Naast vierwielaandrijving beschikt deze X1 over een 1.5 liter driecilinder. Deze wordt bijgestaan door een elektromotor van 95 pk. Samen met de 125 pk uit de benzinemotor resulteert dit in een systeemvermogen van 220 pk. Het koppel bedraag 385 Nm. Over 0-100 km/u doe je 7 seconden en de topsnelheid is 192 km/u. Dankzij het 9,7 kWh grote accupakket is een actieradius van 50 km (WLTP) haalbaar.

Als we een kijkje nemen bij de concurrentie dan komen we daar de XC40 T5 Twin Engine tegen. Die is er al vanaf €46.995. Met een gecombineerd vermogen van 262 pk en een actieradius van 54 km doet de XC40 niet voor de X1 onder. Ook bij Lexus kun je terecht voor een premium hybride crossover. De UX 250h is er vanaf €44.495. Dan moet je het wel doen met 184 pk. Aartsrivalen Mercedes en Audi hebben nog geen alternatief voor deze hybride X1.