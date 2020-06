Nieuwe Ford F-150 kan een boot trekken

Kijk, dat is lekker handig: de nieuwe Ford F-150 kan een boot slepen. Met een trailer, dat dan weer wel.

Het is de best verkochte auto ter wereld: de Ford F-150. Alleen al in de VS worden dermate veel van deze slagschepen verkocht, dat de rest opvulling lijkt te zijn voor Ford.

Populair

Mede dankzij de F-150 kon Ford USA het permitteren om de Fiesta, Focus én Fusion uit te faseren. Hoe populair de F-150 is? Vorig jaar (2019) werden er 896.526 van verkocht. het jaar daarvoor (2018) waren dat er 909.330. Ook in 2017 ging het lekker, toen kon Ford er 896.764 van afleveren. In technisch opzicht is het niets bijzonders of innoverend, dus met deze auto’s kun je lekker cashen.

Dertiende generatie

Inmiddels zitten we op de dertiende generatie (afbeelding boven en onder) en is het de hoogste tijd voor een compleet nieuwe generatie. Het model loopt al mee vanaf 2015. We kunnen zien dat Ford (vooralsnog) niet onder de indruk is van de Tesla Cybertruck. Qua styling ziet de F-150 eruit als een traditionele pickup en niet als een uitvergrote deurstop op wielen.

Aan de voorzijde kun je een nog indrukwekkendere lampenwinkel verwachten bij Amerika’s populairste bedrijfsauto. Dat werd al door Ford een keertje ‘verklapt’. Verder worden de meeste wijzigingen in het interieur verwacht. Denk aan een digitaal instrumentencluster en infotainment. Verwacht overigens niet dat alle F-150’s dat meekrijgen. Er zijn ook basis F-150’s (waarmee daadwerkelijk gewerkt wordt) die zeer basaal zijn uitgerust.

Qua techniek hoeft Ford niet zoveel te doen. Ondanks dat de F-150 erg vaak gebruikt wordt als personenauto in de VS, is het wettelijk gezien een vrachtwagen. Dus qua veiligheid en emissies stelt het niet zo veel voor. Voor de bühne zal er vast een hybride versie aangekondigd, maar reken maar dat het gros van deze auto’s verkocht zal worden met een dikke V6 of V8.

De officiële onthulling van de nieuwe Ford F-150 is morgen.