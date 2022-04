Gefacelifte VW Teramont X facelift duikt op, met VR6 TSI!

De gefacelifte VW Teramont X zal er niet voor zorgen dat Volkswagen de VR6 turbo zal droppen. Noice.

Volkswagen weet hoe populair crossovers zijn. Daarom bouwen ze er een enorm groot aantal van. En nee, dan bedoelen we niet als concern (Volkswagen Group) maar het merk Volkswagen alleen al. Dat is echt bizar eigenlijk: T-Cross, T-Roc, Taigo, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, ID4, en ID5. En dan bouwen de Duitsers nog een heel aantal auto’s voor andere landen.

Ze worden niet alleen voor andere landen gemaakt, maar ook in andere landeren. Wat te denken van de gefacelifte Teramont X? Die maakt ineens zijn debuut. De Teramont X is een coupé-SUV.

Dat is vreemd, in want in technische zin is het geen Coupé (vijf deuren) en ook geen SUV (want geen ladderchassis). Maar het mag duidelijk zijn, het is het sportieve broertje van de Teramont (dat op zijn beurt de Chinese Volkswagen Atlas is).

Gefacelifte VW Teramont X

Het origineel kwam in 2019 op de markt, dus is de komst van de gefacelifte VW Teramont X niet een vreemde. Sowieso niet omdat de Atlas Cross (het zustermodel) ook net opgefrist is.

Omdat het model in China verkocht wordt, moet de auto aangemeld worden bij het Chinese Ministerie van Transport. Bij Carscoops kwamen ze het model toevallig tegen.

Dat betekent dat diverse foto’s met alle details al online komen voordat Volkswagen zelf de persfoto’s de wereld in kan sturen.

Zo weten we de nieuwe afmetingen van het apparaat: 4,92 meter lang, 1,99 meter breed, 1,73 meter hoog en een wielbasis van 2,98 meter.

VR6 Turbo!

De wijzigingen zijn een nieuwe neus met nog forsere bumpers Aan de achterzijde zijn de verschillen nog grotere, want de vernieuwde Teramont X heeft een lichtbalk die achterlichten verbindt. Ook al, originele designfeature is dat toch ook.

Er komen drie motoren beschikbaar voor de verse Teramont X. Het feest begint met de 330 TSI, dat is een 2.0 viercilinder met 186 pk. Een stapje hoger staat de 380 TSI, met dezelfde motor, maar dan met 220 pk en 350 Nm.

Het topmodel is de 530 TSI. Dan krijg je een 2.5 VR6 turbomotor! Deze is goed voor 300 pk.

Voor de context, dit is het huidige model

Nu zal dat in de Teramant X net voldoende zijn, maar het geeft toch wel te denken. Als al CO2-uitstoot nu goed geweest zou zijn voor bomen, hadden we deze motor gewoon in een snelle Golf R gehad.

Hopelijk dat ze het bij HGP een keer gaan proberen om zo’n VR6 turbo-motor erin te lepelen. In Duitsland is er al een een Teramont X gespot (check hier het bewijs!). Benieuwd hoe zo’n VR6 turbo klinkt? Nou, zo:

Videocredits: German Elite Tuning via Youtube.

