Tesla laat je voortaan extra dokken voor laadkabel

Tesla neemt een voorbeeld aan Apple en laat mensen voortaan extra dokken voor een laadkabel.

Veel bedrijven doen er tegenwoordig alles aan om milieuvriendelijker en gezonder te zijn. Zo zijn chippies dan gebakken in zonnebloemolie en zit er opeens minder gram van het goede spul in de zak. Of je koopt een nieuwe iPhone, maar er zit geen nieuwe oplader in de doos. Het is allemaal goed nieuws voor je buikomvang en voor de planeet, dit beperken van de consumptie. Het gekke is alleen wel, dat de producten niet ook goedkoper worden…

Tesla gaat nu ook op deze toer. Voorheen leverde het in ‘Murica bij auto’s zowel een NEMA 14-50 kabel voor level 2 charging, als een NEMA 5-15 kabel voor level 1 charging. Al enige tijd wordt de NEMA 14-50 kabel niet meer standaard geleverd bij een Tesla. Maar nu gaat Tesla nog een stap verder en krijg je bij je nieuwe Teslarati helemaal geen laadkabel meer.

Je kan ze uiteraard wel los kopen. Voor de level 1 oplaadkabel betaal je dan 275 Ekkerdollars, voor de level 2 oplaadkabel 400 Dollar. Kleine caveat hierbij is dat zowel de goedkopere als de duurdere laadkabel momenteel ‘uitverkocht’ is op de website van Tesla. Elon Musk himself verdedigt de move echter op zijn favoriete medium Twitter:

Usage statistics were super low, so seemed wasteful. On the (minor) plus side, we will be including more plug adapters with the mobile connector kit. — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2022

Waarvan akte. Vind jij deze actie van Tesla verdedigbaar? Of is het een cynische de facto prijsverhoging die een verkeerde manier van bonen tellen signaleert? Laat het weten, in de comments!