Gehuurde Lamborghini heeft zin in brood, crasht

Tenminste, dat is wat bovenstaade foto ons doet vermoeden.

Pak de koe bij de horens zegt men weleens. In dit geval geldt dat spreekwoord echter vooral voor de schadeherstellers die misschien nog iets kunnen maken van deze gecrashte stier. Dat karweitje is zo te zien namelijk geen sinecure. Dat de Lambo in deze penibele staat verkeert, is te wijten aan een 25-jarige Brit die de auto naar verluidt gehuurd had.

Jawel! We hebben weer te maken met een gevalletje enthousiasteling huurt supercar en schrijft ‘m af. Het blijft kennelijk toch lastig om zo’n ding onder controle te houden als je er geen ervaring mee hebt. Tegelijkertijd is bij zo’n huurbak de verleiding natuurlijk groot om eens flink op het gaspedaal te trappen. Hoewel sinds eind vorig jaar de Huracan Spyder ook met achterwielaandrijving leverbaar is dit volgens ons een exemplaar met AWD. Maar dat heeft dus ook niet mogen baten.

Tijdens het ongeval heeft de Lambo eerst een auto geraakt en daarna een lantaarnpaal, nog een auto en een vuilnisbak. Dat laatste verklaart waarschijnlijk het stukje brood op de grond voor het wrak. Volgens de Birmingham Mail is niemand ernstig gewond geraakt, hoewel de Huracan-bestuurder wel zijn neus geschend heeft. Er is een ambulance ingezet, maar de man weigerde een opname in het ziekenhuis en is met pijnstillers naar huis gestuurd.

Image-Credit: @WardEndFire via Twitter