Nissan gaat je auto beschermen tegen lasagne

Of de lasagne van links of van rechts komt laten we in het midden.

Sommige mensen zijn wat meer verstrooid dan anderen. Hoofd in de wolken, denkend aan allerlei dingen behalve datgene waar je echt even bij moet zijn met je aandacht, je kent het wel. Op zich heeft dat vaak onschuldige gevolgen, zoals een keer vergeten waar je je auto neergezet hebt of iets dergelijks. Soms kan zo’n onachtzaam momentje ook tot grote gevolgens leiden, zoals het vergeten van een pan lasagne achterin je auto op een warme zomerdag.

Nou hebben we niet per se iets tegen lasagne. Hoewel, als je zo’n snelkookmaaltijd uit het schap haalt dan weet je dat het ‘gehakt’, als je mazzel hebt, van varkensoren gemaakt is. De copieuze hoeveelheid erbarmelijke, kaas-achtige substantie die er overheen gedunkt is moet dat feit verhullen, maar of je daar nou zo blij mee moet zijn? Enfin, een goede lasagne is best te hachelen, je wil het alleen liever niet gebruiken als een de facto luchtverfrisser in je auto. Desnoods dan maar zo’n dennenboompje.

Nissan weet dit en helpt dromers uit de brand met Rear Door Alert (RDA). Met dit systeem waarschuwt je Nissan je als je op het punt staat iets te vergeten op de achterbank en is het geesteskind van Axel Elsa Foley en Marlene Mendoza, twee moeders die voor de Japanners werken. Logisch, want moeders zijn tegenwoordig de maat der dingen. Marlene vertelt deze intens oninteressante en Viva-tastische anekdote over de ontwikkeling van RDA:

“We pushten elkaar en wisten dat we op de juiste weg waren toen Marlene op een ochtend ontdekte dat ze een pan lasagne op de achterbank van haar auto had laten liggen na een lange dag op kantoor. De auto stonk dagenlang, maar het deed me mezelf afvragen: ‘wat als ik daar iets anders had vergeten’?”

Er had wel een kind kunnen oversteken achterin kunnen zitten! Schrale troost: die had dan in ieder geval nog een avondmaal gehad. Enfin, kinderen of dieren die achterin hete auto’s creperen zijn natuurlijk wel een serieus probleem, hoewel we de indruk hebben dat ze daar vaak niet zitten omdat de eigenaar van de auto de wezens waar hij/zij voor moet zorgen ‘vergeten’ is.

Hoe dan ook, RDA signaleert of je onlangs nog de achterdeuren gebruikt hebt. Als je vervolgens uitstapt krijg je een waarschuwing op je dash die je daaraan herinnert. Negeer je de waarschuwing en slenter je weg van de auto zonder de achterdeuren te openen, dan toetert de auto een paar keer. Niet op vol volume, maar een paar lieve kleine toetertjes, zodat de hele buurt niet meteen wakker schrikt vanwege jouw ernstige omissie. Hoe het werkt check je in de video hieronder.

De feature wordt voor het eerst ingezet op de nieuwe Nissan Pathfinder in ‘Murica, maar waarschijnlijk komt ‘ie ook snel onze kant op in toekomstige Nissan-modellen (en misschien Renault’s en Matsubatsu’s). Vind jij het een nuttige toevoeging, of houd jij wel van de betere pizza-bezorger geur in je auto? Laat het weten, in de comments!